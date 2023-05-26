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Dünyanın en büyük ikinci meme kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), Pepe’nin (PEPE) ayın başından bu yana spot ışıklarını üzerine çekmesiyle satış baskısı altında işlem görüyor. SHIB fiyatı son 30 günde neredeyse %20 düştü. Ancak, zincir üzerindeki veriler balinaların Shiba Inu’dan çıkış yapıyor olabileceğini gösteriyor.

Belki de geçtiğimiz 2 yıl boyunca balinaların hep cüzdanlarının en büyük kısmını kaplayan Shiba Inu artık yatırımcılarını yormaya başlamıştır. Bir dönem onu kısa süreliğine de olsa Dogecoin ile aynı seviyeye taşıyan balinalar, piyasada yeni bir soluk arayışında olabilirler.

Shiba Coin Geleceği

Spot On Chain’den alınan bilgilere göre, bir kripto balinası 499,6 milyar Shiba Inu Coin’i (yaklaşık fiyatı 4,2 milyon dolar) tek bir işlemle kripto borsası Hotbit’e göndererek dikkatleri üzerine çekti. Balina cüzdanının 7,5 aylık bir hareketsizliğin ardından aktif olması ise geldiğine başka önemli bir konu olarak görülebilir. Balina, 2022’de katılmış olduğu birikim çılgınlığından bir çıkış yapmak istiyor olabilir.

Shiba Inu fiyatı, çok beklenen “SHIB THE METAVERSE” duyurusuna rağmen sürekli düşüşünü sürdürüyor. SHIB fiyatı, son 90 günde %32 düşüş yaşadı ve yazım zamanı itibariyle ortalama 0.000008 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte, konuda bahsi geçen balina SHIB holding’inde hala %200 oranında kârda görünüyor.

Verilere göre, balina cüzdanı 2021 Shiba Inu hype’ında tahmini olarak 70 milyon dolar kar elde etti. Shina Inu ortalama o dönemde yüksek fiyatlarla işlem görürken Hotbit’e milyarlarca SHIB’ini taşımış ve işlemler sonucunda yaklaşık 58 milyon dolar kar elde etmişti.

Hala etkileri süren kripto kışının başlangıcından bu yana balina 2022’de daha düşük fiyatlarla SHIB biriktirmeye devam etti. Shiba inu fiyatları düşüşte olduğu için, kripto balinası şimdi pozisyonlarından çıkmayı düşünüyor olabilir.

İlk 100 Ethereum Balinası Ne Durumda?

Meme kriptodaki yeni sansasyon Pepe, son 60 günde %2500 artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Bu fiyat hareketi PEPE’yi son birkaç hafta içinde Dogecoin (DOGE) ve SHIB’yi geride bırakarak en çok ilgi gören coin haline getirdi.

Bununla birlikte, Shiba Inu hala ilk 100 Ethereum (ETH) balinası tarafından tutulan en büyük kripto. Bu cüzdanlarda 601 milyon dolar değerinde SHIB bulunuyor. Toplam varlıklarının neredeyse %12’sini oluşturuyor.