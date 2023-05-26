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Altcoinlerin çoğu yönünü aşağı çevirmişken bazı istisnalar da elbette vardı. Peki bu devam edecek mi? Yazı hazırlandığı sırada Coinbase tarafındaki talepten kaynaklı BTC fiyatının 26.900 dolara dayandığını gördük. Kötü gelen PCE verisine rağmen başlayan yükselişin gerekçesi yaklaşan borç tavanı anlaşması olabilir. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Render Token (RNDR)

Popüler altcoin yılın başından bu yana etkileyici bir performans gösterdi. 11 Mayıs’ta 1,62 dolar dibinden toparlanan fiyat 21 Mayıs’ta 2,95 dolarda yılın yeni zirvesine ulaştı. Kısa bir düşüşün ardından fiyat yeniden yükselişe geçti ve şimdi yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmak için bir girişimde daha bulunuyor.

Dalga sayımına göre, yakında bir geri çekilmeden önce fiyatın 3,33 dolar seviyesine yakın zirvesini görebiliriz. Fakat 2,25 dolar altı kapanışlar RNDR Coin fiyatının 1,7 dolara kadar düşmesine neden olabilir.

Kava (KAVA) Yorum

0,66 dolarda dip yapan fiyat 8 Mayıs’tan sonra hızla arttı. 23 Mayıs tarihinde alıcıların güçlü desteği 1,1 dolar direncini kırdı. Sonrasında fiyatın 1,55 dolarda yeni bir zirve yaptığını gördük. Ancak, artış sürdürülemedi ve fiyat 1,10 dolarlık yatay bölgeye geri döndü. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar görürsek kısa vadede 0,75 dolara doğru satışlar ivme kazanabilir.

TRON (TRX) Geleceği

TRX fiyatı 11 Mart’tan bu yana artıyor. Fiyat başlangıçta 0,071 dolar seviyesini aşmak için zorlanırken 20 Mayıs tarihinde bunu başardı. 23 Mayıs’ta 0,080 dolarlık zirveyi oluşturdu. TRON fiyatı şu anda 0,071-0,088 dolar aralığının orta bölgesinde işlem görüyor. Eğer alıcılar güç kaybederse 0,071 tabanı ziyaret edilebilir. Ancak, yukarı yönlü hareket devam ederse, fiyat bir sonraki direnç olan 0,087 doları hedefleyecektir.

SingularityNET (AGIX)

Şubat’tan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüş gösteren fiyat kanalın destek çizgisi olan 0,23 dolardan sıçradı. Eğer kanaldan çıkabilirse 0,57 dolara ulaşabilir. Özellikle borç tavanı tartışmalarının yakında biteceği varsayımıyla devam eden yapay zeka coşkusu ona bu desteği verebilir.

IOTA Fiyatı Yorum

Diğerleri gibi benzer bir tarihte yükselmeye başladı. IOTA fiyatı 22 Mayıs’ta 0,18 dolarlık yatay desteği geri aldı.

Artış devam ederse, bir sonraki en yakın direnç 0,205 dolar olacak. Ancak Bitcoin’in negatif performansı onu 0,18 dolarlık destek alanına itebilir.