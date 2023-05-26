Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Yükseliş Sürecek Mi? RNDR, TRX, KAVA, AGIX ve IOTA Yorum!

Yükseliş Sürecek Mi? RNDR, TRX, KAVA, AGIX ve IOTA Yorum!

Özet

  • RNDR Token desteği korursa 3,33 dolara ulaşabilir.
  • KAVA, 1,1 doların altına düşebilir, düşüş hedefi 0,75 dolar.
  • TRX fiyat 0,071-0,088 dolar aralığının ortasında yön arıyor.
18:50
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoinlerin çoğu yönünü aşağı çevirmişken bazı istisnalar da elbette vardı. Peki bu devam edecek mi? Yazı hazırlandığı sırada Coinbase tarafındaki talepten kaynaklı BTC fiyatının 26.900 dolara dayandığını gördük. Kötü gelen PCE verisine rağmen başlayan yükselişin gerekçesi yaklaşan borç tavanı anlaşması olabilir. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Render Token (RNDR)

Popüler altcoin yılın başından bu yana etkileyici bir performans gösterdi. 11 Mayıs’ta 1,62 dolar dibinden toparlanan fiyat 21 Mayıs’ta 2,95 dolarda yılın yeni zirvesine ulaştı. Kısa bir düşüşün ardından fiyat yeniden yükselişe geçti ve şimdi yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmak için bir girişimde daha bulunuyor.

Dalga sayımına göre, yakında bir geri çekilmeden önce fiyatın 3,33 dolar seviyesine yakın zirvesini görebiliriz. Fakat 2,25 dolar altı kapanışlar RNDR Coin fiyatının 1,7 dolara kadar düşmesine neden olabilir.

Kava (KAVA) Yorum

0,66 dolarda dip yapan fiyat 8 Mayıs’tan sonra hızla arttı. 23 Mayıs tarihinde alıcıların güçlü desteği 1,1 dolar direncini kırdı. Sonrasında fiyatın 1,55 dolarda yeni bir zirve yaptığını gördük. Ancak, artış sürdürülemedi ve fiyat 1,10 dolarlık yatay bölgeye geri döndü. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar görürsek kısa vadede 0,75 dolara doğru satışlar ivme kazanabilir.

TRON (TRX) Geleceği

TRX fiyatı 11 Mart’tan bu yana artıyor. Fiyat başlangıçta 0,071 dolar seviyesini aşmak için zorlanırken 20 Mayıs tarihinde bunu başardı. 23 Mayıs’ta 0,080 dolarlık zirveyi oluşturdu. TRON fiyatı şu anda 0,071-0,088 dolar aralığının orta bölgesinde işlem görüyor. Eğer alıcılar güç kaybederse 0,071 tabanı ziyaret edilebilir. Ancak, yukarı yönlü hareket devam ederse, fiyat bir sonraki direnç olan 0,087 doları hedefleyecektir.

SingularityNET (AGIX)

Şubat’tan bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüş gösteren fiyat kanalın destek çizgisi olan 0,23 dolardan sıçradı. Eğer kanaldan çıkabilirse 0,57 dolara ulaşabilir. Özellikle borç tavanı tartışmalarının yakında biteceği varsayımıyla devam eden yapay zeka coşkusu ona bu desteği verebilir.

IOTA Fiyatı Yorum

Diğerleri gibi benzer bir tarihte yükselmeye başladı. IOTA fiyatı 22 Mayıs’ta 0,18 dolarlık yatay desteği geri aldı.

Artış devam ederse, bir sonraki en yakın direnç 0,205 dolar olacak. Ancak Bitcoin’in negatif performansı onu 0,18 dolarlık destek alanına itebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Bu Kripto Balinası 3,9 Milyon TL’yi 2 Haftada 46 Milyon TL Yaptı: İşte Aldığı Altcoinler!
Bu Kripto Balinası 3,9 Milyon TL’yi 2 Haftada 46 Milyon TL Yaptı: İşte Aldığı Altcoinler!
Boğa Sezonu APT Coin Fiyat Tahmini! Solana Karşılaştırması ve Hedefler! Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı!
Boğa Sezonu APT Coin Fiyat Tahmini! Solana Karşılaştırması ve Hedefler! Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı!
Yıllar Sonra İkinci Kez Oldu! Uzmanlar Bu Altcoin’de Yeşil Mumlar Bekliyor!
Yıllar Sonra İkinci Kez Oldu! Uzmanlar Bu Altcoin’de Yeşil Mumlar Bekliyor!
Shiba Inu’da Fren Patladı! Tam 7.5 Ay Sonra Bakın Kim Harekete Geçti! Fiyat Düşecek Mi?
Shiba Inu’da Fren Patladı! Tam 7.5 Ay Sonra Bakın Kim Harekete Geçti! Fiyat Düşecek Mi?
Kripto Para Piyasaları Uzmanından ‘Felaket’ Uyarısı! Para Altcoin’lerden Mavi Çipliye Kayıyor!
Kripto Para Piyasaları Uzmanından ‘Felaket’ Uyarısı! Para Altcoin’lerden Mavi Çipliye Kayıyor!
ADA Coin Fiyat Analizi ve Solana Yorumları
ADA Coin Fiyat Analizi ve Solana Yorumları
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de Son Durum Ne? (26 Mayıs 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de Son Durum Ne? (26 Mayıs 2023)
Yükseliş Kapıda! Santiment’in Üst Düzey İsminden 2 Altcoin İçin “Al Sinyali” Açıklaması!
Yükseliş Kapıda! Santiment’in Üst Düzey İsminden 2 Altcoin İçin “Al Sinyali” Açıklaması!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023