Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) haftayı %0,5’lik düşüş ile kapatmaya doğru ilerlerken meme coin dünyası ise son sürat adından söz ettirmeye devam ediyor. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi bilinen simalara ise önümüzdeki günlerde bilinmeyen çok fazla meme token eklenmesi beklenebilir. BONGOCAT ise bunlardan birisi olmayı başardı ve kısa sürede inanılmaz bir yükseliş elde etti.

BONGOCAT, Piyasaya Hızlı Giriş Yaptı

İnternetin tanınan meme’lerinden olan Bongo Cat, tabii ki bu furya devam ederken meme token haline getirildi. Kısa süre önce piyasaya sürülen BONGOCAT, DEX Tools tarafından aktarılan verilere göre %1.500 gibi inanması güç bir yükseliş yakaladı. 24 saat içerisinde %1.500 yükseliş elde eden kripto para biriminin yeni piyasaya sürülmüş olması ve likiditenin oldukça düşük olması ise yükselişin arkasındaki sebeplerden bazıları olarak görülüyor.

Binance Smart Chain ağı üzerinde piyasaya sürülen kripto para birimi, “elmas ellere sahip güçlü bir topluluk oluşturmak” adına yola çıktığını iddia ediyor. Tabii ki an itibarıyla 240.000 doların biraz üzerinde piyasa değerine sahip olan kripto paranın oldukça riskli ve tehlikeli olduğunu söylemek gerekiyor. Bununla beraber PEPE de ilk zamanlarında birçok yatırımcının hayal bile edemeyeceği yükseliş elde etti. Bunun sebeplerinden bazıları ise popülerlik ve toplam piyasa değerinin oldukça düşük olması şeklinde ifade edilebilir.

Sıradaki PEPE Hangisi?

BONGOCAT henüz önde gelen borsalar tarafından listelenmedi ve aslında kısa süre önce adından söz ettiren benzer meme tokenlar gibi önemli listelenmeleri bekliyor. Bir başka meme token olan AiDoge (AI), bazı listelenmeler elde etse de proje henüz PEPE gibi bir furya yaratmayı başaramadı. Son dönemdeki meme token çılgınlığı herkesi sıradaki rekor kıracak kripto parayı bulmaya teşvik etse de bunu bulmak oldukça zorlu olacaktır. AIDOGE ekibi ise 2023’ün üçüncü çeyreğine yönelik önemli planlar yayınladı ve bunun diğer benzer projelerden ayrılacak özelliklere sahip olacağını vurguladı. Shiba Inu da tam olarak benzer bir yöntem ile DOGE’u geçmeyi çalışmış ancak bunu başaramamasına rağmen ciddi ses getirip yükseliş elde etmişti.