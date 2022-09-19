İngiltere’nin en büyük finansal düzenleyicisi olan Mali Yürütme Otoritesi (FCA), ülkede izinsiz faaliyet gösteren kripto para borsası FTX için bir uyarı yazısı yayımladı.

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İngiltere Mali Yürütme Otoritesi (FCA), resmi internet sitesi üzerinden dev kripto para borsası FTX ile ilgili bir uyarı yazısı yayımladı. Düzenleyici kurum, FTX’in İngiltere’de izinsiz finansal hizmetler ve ürünler sunduğunu belirtti.

“Yetkisiz Hizmet Sağlanıyor”

FCA tarafından yayımlanan uyarı yazısında, “Bu şirketin Birleşik Krallık’ta bizim iznimiz olmadan finansal hizmetler ve ürünler sunduğuna inanıyoruz” denildi. Açıklamada, ayrıca FTX’in yetkisi olmadığı halde İngiltere’deki yatırımcıları hedeflediği vurgulandı.

Birleşik Krallık’ta kripto paralarla ilgili hizmet ve ürünler sunan şirketlerin öncelikle FCA’ya kaydolması gerekiyor. İngiliz mali düzenleyici, yatırımcıları FTX’i kullanmaları durumunda finansal denetçi hizmetine erişimleri olmayacağı ve işlerin ters gitmesi durumunda paralarını geri alamayacakları konusunda uyarıyor. Düzenleyici kurum, ayrıca Birleşik Krallık’ta finansal hizmetler veya ürünler sunan, tanıtan ya da satan neredeyse tüm şirketlerin ve şahısların FCA tarafından yetkilendirilmesi ve tescil edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre FTX, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası. En büyük kripto para borsaları listesinde ilk sırada ise Binance yer alıyor.

Avrupa Pazarı ve FTX

Kripto para borsası FTX, bir süredir Avrupa’da operasyonlarını genişletmeye dönük çalışmalar yapmasıyla gündemdeydi. Bu bakımdan düzenleyici kurum tarafından yapılan uyarı kripto para borsasının henüz İngiltere pazarında hizmet ve ürünler sunmak için lisansının bulunmadığına işaret ediyor.

Öte yandan Mart ayında FTX Avrupa‘yı kuran kripto para borsası, yakın zaman önce Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (CySEC) da onay almıştı.