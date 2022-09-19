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Terra Classic’ten (LUNC) Çarpıcı İsviçre Hamlesi: Hedefe Doğru Adım Adım..!

Terra Classic (LUNC), yakım, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başardı.
12:30
19 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC), yakım, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başardı.

Terra Classic, High Stakes Switzerland ile Ortaklık Kurdu!

Pazar günü bir tweet’te, Terra Classic‘i geliştirmeye adanmış bir grup olan TerracVita, Terra Classic geliştirme faaliyetlerine fon sağlamaya yardımcı olmak için High Stakes Switzerland ile ortaklık kurduğunu açıkladı. High Stakes Switzerland, Proof-of-Stake ağları için doğrulama ve stake altyapısı oluşturuyor. Platform tarafından yapılan açıklamada,  “Gönüllülerimiz, LUNC’u tekrar ayağa kaldırmak için yönetişim önerilerinin uygulanmasına, kod geliştirmeye ve yönetimi tekrar oluşturmaya yardımcı olarak dört ay boyunca kendi kendini finanse etti. TerraCVita, bu üyelere ve genel olarak ekosisteme sürdürülebilir bir şekilde fon sağlayarak bu hedeflere yardımcı oluyor,” ifadesi kullanıldı. Yapılan yeni anlaşma ile LUNC’un daha profosyonel ve istikrarlı bir şekilede büyümesi hedefleniyor.

Terra Classic topluluğu, heyecan verici bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.  Topluluk, uzun vadede LUNC fiyatını ve imajını tekrar hak ettiği yere getirmek istiyor.  Yeni ortaklık ile ağ üzerinde daha fazla geliştirme faaliyeti için  teşvik ve fon sağlanacak. Çoğu blok zincirinden farklı olarak, şu anda topluluğa ait olan Terra Classic, risk sermayesi (VC) finansmanına veya geliştirme için ayrılmış fon  erişimden yoksun. TerracVita, ekibe Edward Kim, MarventusWP ve RexYellerBelly gibi önde gelen uzmanların dahil olmasının dönüm noktası olduğunu açıkladı. Bu isimler son aylarda Terra Classic’in geliştirilmesinde ve tanıtımında önemli ölçüde yer aldı. Örneğin, Edward Kim, LUNA Classic (LUNC) arzını düşümeyi vaat eden ve ekosistemde yeni bir heyecan dalgası başlatan en son %1.2 vergi/yakım teklifinin fikir babası. %1,2 vergi parametresi değişikliğinin 24 saat içinde hayata geçmesi bekleniyor.

Fon, Hangi Amaçla Kullanılacak?

Bu ortaklık sayesinde  oluşturulan fonların  TerracVita’yı, Terra Classic geliştiricilerini ve mevcut genel grup olan tüm Terra Rebels’ı finanse etmesi bekleniyor. Gelişme hakkında yorum yapan TerraRebel, TerracVita, insanların LUNC’u tanıtmaya ve yeniden inşa etmeye yardımcı olacak çalışmaları sürdürülebilir bir şekilde finanse edebilmeleri için  doğrulayıcı başlattığını teyit etti.

Güncel verileri paylaşan Lunc staking, paylaştığı bir tweet’te, toplam 6.9 trilyon arzın % 9.643’ünü temsil eden 566 milyardan fazla LUNC‘nin stake edildiğini açıkladı. Bu, son birkaç gün içinde 32 milyar LUNC’nin staking sistemine eklendiğini gösteriyor. Platform, en son 10 Eylül’de yaklaşık 534 milyar Terra Classic’in stake edildiğini bildirmişt

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