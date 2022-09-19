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  •   Cardano CEO’sundan ve Analistten Kritik Açıklamalar: Kaçınılmaz!

Cardano CEO’sundan ve Analistten Kritik Açıklamalar: Kaçınılmaz!

Cardano (ADA) geliştirme ekibinin Vasil hard fork'un hayata geçmesi yönünde kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen, yöneticiler ve proje hala eleştiri oklarının hedefinde. 
13:20
19 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano (ADA) geliştirme ekibinin Vasil hard fork’un hayata geçmesi yönünde kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen,  yöneticiler ve proje hala eleştiri oklarının hedefinde.

Hoskinson: 22 Eylül, Son Kararımız! Erteleme Yok!

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Vasil’in 22 Eylül’de de erteleneceğini iddia eden bir YouTuber’a ateş püskürdü. Ünlü YouTuber,  Hoskinson’ı yatırımcılara yalan söyleyen harika bir oyuncu olarak nitelendirdi. Troll’e yanıt veren Hoskinson, Vasil güncellemesinin 22 Eylül’de kesinlikle faal olacaığını vurguladı. Benzer bir gelişmede, Cardano’nun geliştirilmesinden ve araştırılmasından sorumlu ekip olan Input Output Global (IOG) de Hoskinson’un iddiasını doğruladı. Yakın tarihli bir tweet’te IOG, ana ağda Vasil için güncellenmiş bir teklif sunmak için Cardano Vakfı ile işbirliği yaptığını ve Vasil’i 22 Eylül’de ana ağ dağıtımına hazırladığını belirtti. Uzun zamandır beklenen Vasil yükseltmesi, ağın başlangıcından bu yana en önemli Cardano hard fork’u olarak kabul ediliyor.

Vasil’in başlangıçta Haziran sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak geliştirmenin arkasındaki ekip, bir düğümde bulunan bazı hatalar nedeniyle Vasil lansmanını ileri bir tarihe erteledi. O zamandan beri ekip, sorunu çözmek ve Vasil’i kusursuz bir şekilde başlatmak için durmaksızın çalıştı. Bu ayın başlarında Hoskinson, Vasil’in 22 Eylül’de hayata geçeceğini açıklamıştı. Yükseltme, gelişmiş akıllı sözleşme işlevselliği, daha hızlı işlem süreleri ve daha ucuz işlemler dahil olmak üzere önemli özellikleri kullanıma sunacak şekilde tasarlandı.IOG’ye göre, Vasil sayesinde referans girdileri, veriler, referans komut dosyaları ve teminat çıktıları için düğüm ve CLI desteği gibi yeni özellikler 27 Eylül’de Cardano ana ağında kullanıma sunulacak.

Analist: Hedef: 1 Dolar!

Cardano topluluğu, merkeziyetsiz ağın ölçeklenebilirliğini ve genel kullanılabilirliğini artıracak Vasil hard fork için hazırlanıyor. Devam eden volatiliteye rağmen, güncellemenin muhtemelen ADA fiyatında ralliyi tetikleyeceğine dair tahminler var. Bu doğrultuda, önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, paylaştığı bir YouTube videosunda, ADA‘nın güncelleme öncesinde muhtemelen 1 dolar seviyesini hedefleyeceğini belirtti. Analiste göre, ADA güncelleme öncesi hala değer kaydetmedi ve bu süreçte bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Poppe’ye göre, güncelle öncesi ADA fiyatında önemli bir atış olmazsa, altcoin’nin 22 Eylül’de gerçekleşecek olan güncellemeden sonra ivme kazanması kaçınılmaz.

 Vasil hard fork, Ethereum (ETH) Merge gibi başarılı bir şekilde gerçekleşecekse, ADA fiyatında büyük fırsatlar gelebilir. Bu durumda, ADA’nin 1 dolara ulaşması hayal değil. Uzman ayrıca Cardano’nun yükseltmesini Ethereum Merge ile karşılaştırdı. Merge’ün fiyata ivme kazandırmada başarısız olduğunu belirten analist, ADA’da durumun farklı olacağını iddia etti.

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