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Tüm dünya kripto paralarla ilgili atacağı adımlar sebebiyle gözünü ABD’ye çevirdi. Ancak henüz netleşen bir taslak yok. Finansal piyasalardaki büyük düzenlemeleri diğer devletler ABD ve Avrupa Birliğinden alır. Yani ABD’nin yayınlayacağı kripto para yasaları aynı zamanda küresel kripto para hukukunun da temelini oluşturacak. Peki ABD şu an ne aşamada?

Kripto Para Yasası Ne Zaman?

Temsilci Jim Himes, salı günü bir finans konferansında yaptığı açıklamada, stablecoin düzenlemesinin yakın zamanda beklenmemesi gerektiğini açıkladı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yer alan Himes, tasarının “bu Kongre’de gerçekleşmeyeceğini” açıkladı. ABD Hazine Bakanı Yellen dahil birçok önemli isim yıl bitmeden özellikle stablecoin düzenlemesinin tamamlanması gerektiğini söylemişti. Terra iflası burada önemli bir dönüm noktası oldu.

Terra iflasının ardından ABD’li yetkililer kripto paraların geleneksel finansa vereceği muhtemel zararları araştırıyor. 3AC, Voyager gibi devlerin Terra etkisiyle iflas bayrağını çekmesi ABD’li düzenleyicileri endişelendirdi. Mayıs ayında Yellen, Gensler dahil birçok isim stablecoinlerin acil olarak regüle edilmesini söylerken bu konuda ciddi bir yol alınamadı. Ancak OFAC, SEC, CFTC ve diğer ABD kurumları kendi alanlarında acil gördükleri hususların üzerine gidiyor. SEC iki büyük insider trading davası (OpenSea ve Coinbase) açtı ve her geçen ay yeni kripto soruşturmaları başlatıyor. Son olarak FTX ve onun CEO’su SBF hakkında bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Artık Kripto Paraları Anlıyorlar

Bardağın dolu tarafından bakalım. Temsilci Jim Himes son zamanlarda Kongrede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti ve “Dört yıl önce Kongre salonlarında Bitcoin, kripto ve DeFi deseydiniz, kimse neden bahsettiğinizi bilemezdi” diyerek bugün artık bu bilinmezliğin ortadan kalktığını söyledi. Kripto para regülasyonlarının gecikmesinin temelinde farklı alanlara sahip olması ve karmaşıklığı da yatıyor. ABD’li yetkililer kripto paraları henüz anlamaya başladı ve onları düzenlemek için yeterince zamana ihtiyaçları var.

Biden yönetimi, son iki ay içinde yayınladığı bir dizi dijital varlık raporuyla gösterildiği gibi, son aylarda stablecoin’leri yakından izliyor. ABD’li yetkililer stablecoin ihraç eden şirketleri bankalara yüklenen sorumluluklarla düzenlemek istiyor. Şimdilik düzenlemenin detayları netleşmedi. Ancak IRS kripto paralardan elde edilen kazançların peşinde, SEC ise menkul kıymet sınıfına soktuğu kripto paraları dava etmeye devam ediyor. Yani ABD’li kurumlar için henüz regülasyonların netleşmemiş olması durumun aciliyeti sebebiyle pek anlam ifade etmiyor.