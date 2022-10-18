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  •   BNB Chain NFT’lerinin Değeri Artarken; BNB’nin Kendisi Değer Kaybedebilir!

BNB Chain NFT’lerinin Değeri Artarken; BNB’nin Kendisi Değer Kaybedebilir!

BNB Chain bünyesinde bulunan NFT'ler üzerindeki hareketlilik değer olarak BNB'nin kendisini de olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor.
10:45
18 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

BNB Chain‘in NFT’leri, diğer platformlarda inşa edilen NFT’lerle aynı ilgiyi görmemiş olabilir. Ancak bu senaryo zaman geçtikçe değişebilir. BNBchain NFT topluluğu, zincirin en iyi NFT koleksiyonlarının bir miktar ilgiyle karşılaşması sonucunda büyüme belirtileri göstermeye başlayabilir.

PancakeSwap Squad ve Mobox son birkaç gün içinde önemli bir büyüme kaydetti. Bu durum BNB Chain’in NFT cephesinde bir değişikliğe yol açabilir.

DappRadar’ın verilerine göre, PancakeSwap Squad NFT koleksiyonunun geçtiğimiz hafta boyunca çok fazla büyüme gösterdiğini gösteriyor. Son yedi gün içinde hacmi %84,32 gibi şaşırtıcı bir oranda artarken satışları da %93 oranında büyüdü. Bu NFT koleksiyonunun hacmindeki son büyüme, PancakeSwap’ın IFO’ları, Squaddie sahiplerine özel satış tahsisine bağlanabilir.

Bununla birlikte, NFT alanlarındaki büyümeye rağmen, BNB’nin büyümesini engelleyebilecek başka endişe verici faktörler de var. BNB’nin büyümesini engelleyebilecek gelişmelerden biri, staker gelirlerindeki düşüşü gösterebiliriz. Aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, staker geliri geçen ay büyük ölçüde azaldı. Stakerlardan elde edilen gelir son 30 günde %22,75 oranında değer kaybetti.

Staker gelirlerinin azalması stakerlar üzerindeki satış baskısını artırabilir ve BNB’nin fiyatlarının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Staker gelirindeki düşüş BNB zinciri için tek düşüş göstergesi olarak değerlendirilemez. Yazının yazıldığı sırada, BNB zincirindeki hız keskin bir düşüşe tanık oldu. Bu, BNB’nin adresler üzerinde değiştirilme sıklığının düştüğünü gösterdi.

Bununla birlikte, geliştirme faaliyetlerinde de bir düşüş gözlendi. Bu, BNB ağındaki teknolojik gelişmeler ve ilerlemeler açısından yavaş ilerlemenin bir göstergesi olabilir.

Bu iki faktör, azalan Piyasa Değeri, Gerçekleşen Değer (MVRV) oranıyla birleştiğinde, BNB zincirlerinin geleceği için kasvetli bir görünüme işaret edebilir.

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