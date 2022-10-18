Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Kripto para piyasası zor günlerden geçerken DeFi sektörünün yeniden toparlanmaya başladığı görülüyor. Popüler altcoin'lerden birinin TVL'si tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
10:10
18 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor günlerden geçerken DeFi sektörünün yeniden toparlanmaya başladığı görülüyor. Önde gelen merkeziyetsiz finansta (DeFi) kilitli toplam değer (TVL) toplayıcısı DeFi Llama’nın sağladığı verilere göre DeFi protokollerindeki TVL yükselmeye başladı.

DeFi Sektörü Toparlanma Sinyalleri Veriyor

DeFi Llama’nın sağladığı verilere göre, DeFi‘da kilitli toplam değer (TVL) 54 milyar doları aştı (tüm zamanların en yüksek seviyesi 182.03 milyar dolarla kaydedilmişti). TVL 12 Ekim’den bu yana 53.7 milyar dolar ila 53.29 milyar dolar arasında hareket ediyordu. Eylül ayında TVL’nin 2021’in Mart ayından beri görülen en düşük seviye olan 52.22 milyar dolara gerilediği görüldü.

Veriler, şu anda tüm zincirler arasında en büyük DeFi protokolünün yüzde 14,48 piyasa hakimiyeti ve 7.83 milyar dolar TVL ile Ethereum tabanlı MakerDAO olduğuna işaret ediyor.

Algorand’ın TVL’sinde ATH

Öte yandan Algorand‘ın (ALGO) TVL’si tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlk olarak 2019’da piyasaya sürülen Proof of Stake (PoS) tabanlı Blockchain Algorand, DeFi Llama’nın verilerine göre 273.87 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Ayrıca, Algorand’daki Algofi adlı en iyi DeFi protokolü, son 30 gün içerisinde TVL’sinde yaklaşık yüzde 33’lük bir artış gördü.

Yine DeFi Llama’nın verilerine göre Algofi, yaklaşık 133 milyon dolarlık TVL ile yüzde 48 piyasa hakimiyetine sahip. Yeni dönüm noktası Algorand’ın yerel hizmet token’ı ALGO’yu da etkiledi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre ALGO, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,86 yükselişle 0.3287 dolardan işlem görüyor. ALGO fiyatının son 24 saatte 0,3322 dolara kadar çıktığını not etmek gerekiyor. Altcoin, 2.3 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 30’ncu kripto para.

Tüm bunlarla birlikte popüler Blockchain’lerden biri olan Solana‘nın (SOL) TVL’si Mango Markets’in hack’lenmesiyle yüzde 12,5 düşerek 1.1 milyar dolara geriledi. Solana’nın TVL’sinin hala düşmeye devam ettiği görülüyor. DeFi Llama’nın verileri Solana’nın TVL’si şu anda 928 milyon dolarda olduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022