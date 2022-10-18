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Kripto para piyasası zor günlerden geçerken DeFi sektörünün yeniden toparlanmaya başladığı görülüyor. Önde gelen merkeziyetsiz finansta (DeFi) kilitli toplam değer (TVL) toplayıcısı DeFi Llama’nın sağladığı verilere göre DeFi protokollerindeki TVL yükselmeye başladı.

DeFi Sektörü Toparlanma Sinyalleri Veriyor

DeFi Llama’nın sağladığı verilere göre, DeFi‘da kilitli toplam değer (TVL) 54 milyar doları aştı (tüm zamanların en yüksek seviyesi 182.03 milyar dolarla kaydedilmişti). TVL 12 Ekim’den bu yana 53.7 milyar dolar ila 53.29 milyar dolar arasında hareket ediyordu. Eylül ayında TVL’nin 2021’in Mart ayından beri görülen en düşük seviye olan 52.22 milyar dolara gerilediği görüldü.

Veriler, şu anda tüm zincirler arasında en büyük DeFi protokolünün yüzde 14,48 piyasa hakimiyeti ve 7.83 milyar dolar TVL ile Ethereum tabanlı MakerDAO olduğuna işaret ediyor.

Algorand’ın TVL’sinde ATH

Öte yandan Algorand‘ın (ALGO) TVL’si tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İlk olarak 2019’da piyasaya sürülen Proof of Stake (PoS) tabanlı Blockchain Algorand, DeFi Llama’nın verilerine göre 273.87 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Ayrıca, Algorand’daki Algofi adlı en iyi DeFi protokolü, son 30 gün içerisinde TVL’sinde yaklaşık yüzde 33’lük bir artış gördü.

Yine DeFi Llama’nın verilerine göre Algofi, yaklaşık 133 milyon dolarlık TVL ile yüzde 48 piyasa hakimiyetine sahip. Yeni dönüm noktası Algorand’ın yerel hizmet token’ı ALGO’yu da etkiledi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre ALGO, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,86 yükselişle 0.3287 dolardan işlem görüyor. ALGO fiyatının son 24 saatte 0,3322 dolara kadar çıktığını not etmek gerekiyor. Altcoin, 2.3 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 30’ncu kripto para.

Tüm bunlarla birlikte popüler Blockchain’lerden biri olan Solana‘nın (SOL) TVL’si Mango Markets’in hack’lenmesiyle yüzde 12,5 düşerek 1.1 milyar dolara geriledi. Solana’nın TVL’sinin hala düşmeye devam ettiği görülüyor. DeFi Llama’nın verileri Solana’nın TVL’si şu anda 928 milyon dolarda olduğunu gösteriyor.