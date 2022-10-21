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  •   Dikkat! 4 Altcoin Ateşle Oynuyor: İşte En Fazla Token Yakan Projeler!

Dikkat! 4 Altcoin Ateşle Oynuyor: İşte En Fazla Token Yakan Projeler!

Kripto para piyasası satış baskısı ve sert düzeltmeler ile mücadele ederken, token yakma projelerin değerlerini artırmadaki stratejilerinden biri olmaya devam ediyor. 
23:00
21 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası satış baskısı ve sert düzeltmeler ile mücadele ederken, token yakma projelerin değerlerini artırmadaki stratejilerinden biri olmaya devam ediyor.

Baby DogeCoin, Zirvede Yer Alıyor!

Analitik şirketi HC Capital, Baby DogeCoin‘in (BabyDoge) en yüksek yakım oranına sahip kripto para projesi olduğunu açıkladı. Şirket, bu önemli veriyi dün paylaştığı bir tweet’te duyurdu. Sıralamada BabyDoge’u Volt Inu (VOLT), Pig Finance (Pig Token) ve Cronos (CRO) gibi diğer kripto para projeleri takip ediyor. Başarıyı kutlayan Baby Doge Coin, projesine “Yakım Kralı” adını verdi. Baby Doge Coin’in token yakma oranı açısından diğer kripto para projelerinin önünde yer aldığını görmek şaşırtıcı değil. Baby DogeCoin’in arkasındaki ekip, tokenin toplam arzının büyük bir bölümünü yakma hedefinde tutarlı bir strateji izliyor. BabyDoge,  420 katrilyon arzın toplam 199,1 katrilyonunu yaktığını iddia ediyor.

Daha önce bildirildiği üzere BabyDoge, tek bir işlemde 88 milyon dolar değerinde 50 katrilyon token yakarak sektördeki en büyük yakımı gerçekleştirmişti. Ayrıca BabyDoge, Haziran ayındaki ilk doğum gününü kutlamasında 3 katrilyon token yaktı. Bu devasa yakımların yanı sıra, BabyDoge ekibi ayrıca her ay toplam arzından katrilyonlarca token yakıyor. Şubat ayında Babydoge 4,8 katrilyon, Nisan ayında ise 3,2 katrilyon ve Haziran ayında 1 katrilyon token yaktı.

Fiyatlara Henüz Yansımadı!

BabyDoge ekibi hala token yakma çabalarını hızlandırmaya çalışıyor. Kısa süre önce, proje merkeziyetsiz borsası Baby Doge Swap‘tan elde edilen ücretlerin bir kısmını token satın almak ve yakmak için kullanacağını duyurdu. Bununla birlikte, büyük yakım çabaları henüz Bay Doge fiyatına yansımadı. Coingecko’dan alınan verilere göre BabyDoge, şu anda 0,000000001180 dolardan işlem görüyor ve  tüm zamanların en yüksek seviyesinden %81.5 düştü.

Baby Doge Coin”in popülaritesi muazzam bir şekilde arttı. Önde gelen borsaların ve platformların bunu görmezden gelmesi imkansız hale geldi. 2.5 milyon kullanıcısı olan  Onus Finance, uygulamasında BabyDogeCoin’i listelediğini duyurdu. Listelemeyi takiben, kullanıcılar platformda BabyDoge gönderebilir, alabilir ve stake edebilir. Baby Doge, yatırımcı sayısı bakımından SHIB’i geride bırakmayı başardı. Yatırımcılar, boğa piyasasında meme coin’den büyük başarı ve yeni zirveler bekliyor.

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