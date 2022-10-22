FCF Pay, Amazon ve Netflix gibi devler tarafından kabul edilen ön ödemeli banka kartlarına Shiba Inu’nun (SHIB) ekleneceğini açıkladı.

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FCF Pay, Amazon ve Netflix gibi devler tarafından kabul edilen ön ödemeli banka kartlarına Shiba Inu’nun (SHIB) eklendiğini yakında duyuracağını belirtti. Yapılan açıklamalara göre bunun için Shiba topluluğunun biraz “sesini çıkarması” gerekecek.

SHIB Entegrasyonu

Merkezi Kanada’da bulunan FCF pay Twitter sayfası aracılığı ile yaptığı açıklamalarda, SHIB Army yeterince ses çıkarırsa popüler meme token SHIB’i ön ödemeli kartlarına entegre etmeye istekli olduklarını dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre şu anda ön ödemeli kart sadece stablecoin’leri entegre etmiş durumda.

Yapılan açıklamalara göre eğer SHIB Army, SHIB hakkında tweet’i 1.000 retweet yaparsa, firma SHIB’i bir ödeme yöntemi olarak ekleyecek. Firma son açıklamalarında önce bu rakamın yüzde ellisini daha sonra da yüzde 75’ini geride bıraktıklarını ifade etti. Son olarak ise 1.000 retweet’e ulaşıldığı açıklandı ve FCF Pay yakında ön ödemeli kartlarına SHIB eklendiğine dair bir duyuru yapacağını açıkladı. Bundan sonra SHIB ödemeleri, şirketin kartları aracılığıyla Amazon ve Netflix’te kullanılabilir hale gelecek.

SHIB Fiyatı

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan SHIB, 5,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15. kripto para konumunda bulunuyor. Son 24 saat içinde yüzde 2,2 artış kaydeden SHIB, yazının kaleme alındığı sırada 0,000010 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak meme token, son 1 haftada %1,25 düşüş yaşamış durumda. Analistlere göre kripto para piyasasının genel bir toparlanma yaşaması halinde Shiba da bu yükselişten payına düşeni alabilir. Ayrıca analistler şu anda Shiba’nın kritik bir sınırda işlem gördüğüne de dikkat çekiyor. Bir yükseliş başlaması halinde ilk direnç 0,00001178 dolar olabilir. Bu seviyenin hacimli bir kırılımı ise 0,000012 doların testini beraberinde getirebilir.

Öte yandan meme token’ın 0,000010 doların altına düşmesi, 0,00000924 doların testini beraberinde getirebilir. Bu seviyenin altına yapılacak bir hamlede ise desteğin 0,000009 dolar olacağı ifade ediliyor.