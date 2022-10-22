Terra Classic (LUNC) için yatırımcıların meraklı bekleyişi sürüyor. Peki LUNA coin fiyat tahminleri ve uzmanların Terra Classic yorumları ne yönde gelin daha yakından bakalım.

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Yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Terra Classic (LUNC) için beklentiler yüksek. LUNA coin’in eski şaşalı günlerine dönmesi beklenmese de yeti yatırımcıları memnun ediyecek seviyelere gelmesi bekleniyor. LUNA coin fiyat tahminleri ve uzmanların Terra Classic yorumları ne yönde gelin daha yakından bakalım.

LUNA Coin Fiyat Tahminleri

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre LUNC yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’e yakın değer kaybı ile 0,0002315 dolardan işlem görüyor. 1.52 milyar dolar piyasa değeri ile LUNC, şu anda en büyük 34’ncü kripto para.

Terra Classic fiyatı şu anda 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında işlem görüyor. 200 günlük SMA, 07 Mayıs 2022’den bu yana son 168 gündür SAT sinyali veriyor. Ayrıca LUNA coin fiyatı şu anda 50 günlük SMA’nın altında ve bu gösterge 12 Ekim 2022’den bu yana son 9 gündür SAT sinyali veriyor.

Teknik göstergelerimize göre, Terra Classic’in 200 günlük SMA’sı önümüzdeki ay düşecek ve 21 Kasım 2022’ye kadar 1,927635 dolara ulaşacak. Terra Classic’in kısa vadeli 50 Günlük SMA’sının 21 Kasım 2022’ye kadar 0,000235 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) momentum osilatörü, bir kripto paranın aşırı satım (30’un altında) veya aşırı alımda (70’in üzerinde) olup olmadığına işaret eden popüler bir göstergedir. Şu anda RSI değeri 20,51 seviyesinde bulunuyor ve bu da LUNC fiyatının aşırı satım konumunda olduğunu gösteriyor. RSI göstergesi, LUNC fiyatının düşeceğini işaret ediyor.

Uzmanların Terra Classic Yorumları

Algoritmik fiyat tahmin platformu Coincodex, Terra Classic’i diğer önemli teknolojik yenilikler ve trendlerle karşılaştırarak, Terra Classic fiyatının uzun vadede nereye gidebileceğini tahmin etmenin bir yolunu sunuyor. Yukarıdaki tablo, büyüme yörüngesinin internetin büyümesini veya büyüme aşamasındaki Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerini takip etmesi durumunda LUNA coin fiyatının 2023, 2024 ve 2025 yıllarının sonunda ne olacağını gösteriyor.

En iyi senaryoda, LUNC’nin Facebook’un büyümesini takip etmesi halinde 2025 yılında 0,001106 dolara ulaşması bekleniyor. Terra Classic’in internetin büyümesini takip etmesi durumunda ise 2025 yılında 0,000218 dolara ulaşması öngörülüyor. Her iki durumda da Terra LUNA Classic‘in yatırımcısına kazandıracağını görülüyor olsa da kripto paraların yüksek volatilitesinden dolayı öngörülemez varlıklar oldukları unutulmamalı.