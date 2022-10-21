En güçlü Ethereum rakiplerinden birinin CEO'su görevinden istifa etti. Altcoin fiyatı ciddi bir kayıp yaşamadı

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En güçlü Ethereum rakiplerinden birinin kurucu ortağı ve CEO’su olan isim istifa etti. Bloomberg bu gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. En büyük 15 kripto para arasında 12’nci sırada yer alan altcoin ise bu gelişme karşısında bir miktar düşüş yaşadı. Peki istifanın arkasında ne var? Fiyat düşmeye devam edecek mi?

Polkadot (DOT) Son Dakika

Projenin CEO’su ve Kurucu ortağı olan Gavin Wood görevini bıraktı. 2015 yılında Ethereum Vakfından ayrılan Wood popüler Ethereum rakibi Polkadot’un kurucuları arasında yer alıyordu. Wood’un Parity Technologies’de çoğunluk hisseleri duracak. Yerine ise Björn Wagner geçecek.

Gavin kripto para topluluğu tarafından yakından tanınan bir isim, blockchain alanında ciddi çalışmalara imza attı. Solidity onun eseri ve Ethereum Virtual Machine hakkındaki Yellow Paper’ı yazdı. 42 Yaşındaki Gavin Wood, İngiliz kökenli bir bilgisayar programcısıdır. Polkadot, Kusama, Ethereum, Parity, Web3 Vakfı’nın kurulmasında büyük emeği geçen Wood, Polkadot’un arkasındaki şirket olan Parity Technologies’deki varlığını devam ettirecek. Yakın zamanda birçok kripto para projesinde CEO değişikliği gelişmeleri gördük. Bu değişiklikler genellikle mevcut CEO’ların yeni projelere odaklanmak için attığı adımlar oluyor.

Wood şunları söyledi;

“CEO rolü hiçbir zaman imrendiğim bir şey olmadı. Kısa bir süreliğine bu görevi yeterince iyi şekilde yerine getirebilirim. Sonsuza kadar CEO rolüyle mutlu olacağımı düşünmüyorum.”

Polkadot (DOT)

Yazı hazırlandığı sırada DOT fiyatı 5,82 dolarda bulunuyor. Son 30 günde 5,73 dolar ile 6,79 dolar arasında hareket eden fiyat 55 dolar zirvesinden ayı piyasalarında sert bir düşüş yaşadı. Bugün işlem hacmi %41 oranında arttı ve 300 milyon dolar seviyesine çıktı. 6,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan DOT, piyasa değerine göre en büyük 12’nci kripto paradır. Bitcoin fiyatı negatif seyrini sürdürdüğü için bugün %4 kayıp yaşadı.

Kripto paraların kümülatif değeri 911 milyar dolarda bulunuyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti artış yaşadı ve %40,1 seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise Japon Yen’i karşısındaki kazanımlarla 113 seviyesini yeniden aştı. Yaklaşan hafta sonu genellikle düşük hacim ve fiyat erimeleriyle meşhurdur. Yatırımcıların Bitcoin fiyatı uzun süredir dar bir aralıkta işlem gördüğü için yatırımcılarda volatilite artışı beklentisi bulunuyor.