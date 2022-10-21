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Dünyanın en zengin ismi Elon Musk iddialara göre zor günlere hazırlanıyor. Muzip milyarder için işler karışıyor. Twitter’ı satın almayı planlanan, vazgeçen ve yeniden almaya karar veren Elon Musk şimdi de ABD hükümetiyle karşı karşıya geldi. Peki sorun ne? Dogecoin (DOGE) yatırımcılarını neler bekliyor?

Elon Musk Soruşturması

Bloomberg raporu ABD hükümetinin Musk’ın bazı girişimlerini güvenlik incelemesinden geçirmek istediğini bildirdi. Haberde Musk’ın Twitter‘ı satın alma anlaşmasının güvenlik incelemesine tabi tutulacağı vurgulanıyor. Starlink güvenlik ağı da incelemeye tabi tutulabilir. Elon Musk, Twitter’ı orijinal fiyattan satın almaya istekli olduğunu Twitter’a bildirdi. Ancak, Musk’ın Twitter’ın işgücünün %75’ini işten çıkarmak istediğine dair haberler ortaya çıktı. Elon Musk anlaşması yeniden sallantıya girdiği için Twitter hisse senedi fiyatları da düşüyor.

Twitter satışının da incelemeye tabi tutulması ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Biden hükümeti muzip milyarderin giderek artan Rus yanlısı tavrından rahatsız ve Twitter’ın Musk eliyle neye dönüşeceğine dair endişeler arıyor.

Dogecoin (DOGE) Düşebilir

Anlaşmanın ertelenmesi veya hükümet tarafından engellenmesi DOGE yatırımcılarını da üzecek. Nitekim Dogecoin ile Elon Musk’ın Twitter alımı arasında önemli bir bağlantı var. Başlangıçta Elon Musk Twitter’a yönetim kurulu üyesi olarak katıldı. Ancak, kısa süre sonra Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alma teklifini erteledi. Ancak Elon Musk kısa süre sonra Twitter’ın botlar tarafından işgal edildiğini söyleyerek anlaşmadan çekildi. Ve Dogecoin fiyatı düştü. Twitter, Musk’ı mahkemeye verdi ve bunun ardından Musk, Twitter’a şirketi ilk teklif üzerinden satın alacağını bildirdi. Ancak Musk, Twitter’ı bazı yabancı yatırımcıların yardımıyla satın almayı planlıyor. Biden yönetimi Musk’ın giderek artan Rusya yanlısı tutumundan rahatsız olduğu için bu satın almayı engelleyebilir.

Geçtiğimiz günlerde Musk, Rusya-Ukrayna için bir barış anlaşması çözümü önerdi. Barış anlaşması, referandumun Birleşmiş Milletler çatısı altında yeniden yapılması hükmünü içeriyor. Ayrıca Ukrayna’nın tarafsız kalması isteniyor. Hüküm ayrıca Kırım’ı resmen Rusya’nın bir parçası haline getiriyor. Musk’ın bu barış anlaşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra teklif etmiş olabileceğini iddia eden raporlar bulunuyor.

Twitter satışı direkt olarak DOGE fiyatını ve Twitter hisselerinin düşüş yaşaması tüm kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir. Nitekim Bitcoin fiyatının teknoloji hisse senetleriyle güçlü bir korelasyonu bulunuyor.