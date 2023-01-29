Ünlü analist 2 altcoin için ciddi yükseliş beklediğini söyledi. Üçüncü altcoinin ise BTC'den daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

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Aşırı satışlar bitti ve kripto para yatırımcıları arasında artık heyecan hakim. Uzman isimler de sahneye çıktı. Kripto paralar sürekli düşerken analistler sahneye çıkıp uçuk hedefler verir aynı şey yükseldiğin de geçerlidir. Fakat yatırımcıların farklı görün temellerini inceleyip kendi araştırmalarıyla stratejilerini şekillendirmesi en iyi seçenektir.

MATIC ve AVAX Uzman Yorumu

Önceki yükselişi doğru tahmin eden popüler kripto stratejisti blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) ve akıllı sözleşme protokolü Avalanche (AVAX) için daha fazla yükseliş bekliyor. Pentoshi takma ismini kullanan analist 700 bine yakın takipçisine MATIC’in yükselişe geçtiğini ve büyük bir direnç alanına doğru bir ralli için hazırlanıyor olabileceğini söyledi.

“Grafikteki en önemli ve tarihi nokta 1,30 dolar. Buranın bir sonraki büyük hamleye odaklanmak için harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Üç günlük grafik + bunun üzerinde kapanabilirse, önceki aralığa giriyoruz. Reddedin ve gösterilen yerel düşük seviyelere geri dönün.”

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 23.500 doların üzerindeyken MATIC Coin fiyatı 1,14 dolarda bulunuyordu. Sırada Ethereum (ETH) rakibi AVAX var. Kripto stratejistine göre Avalanche, coin şu anda 20 doların üzerinde işlem gördüğü için %36’lık bir artışa hazır görünüyor.

“Yani Amazon kriptoya geliyor, AVAX ile ortaklık kuruyor ve ardından bir NFT girişimini duyuruyor (ancak Avax ile olup olmadığı doğrulanmadı). Hamleler yapıyorlar. AVAX fiyatının önümüzdeki ay içinde 28 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum.”

Eğer bu NFT işiyle Avalanche’ın bağlantısı olduğu spekülasyonu kripto yatırımcıları arasında kabul görürse Pentoshi haklı çıkabilir.

Bitcoin’den İyi Altcoin

Üçüncü olarak Pentoshi, Bitcoin’den daha iyi performans göstermesini beklediği Ethereum’un yerel kripto parası Ether’e yöneldi. Bitcoin çiftinde (ETH/BTC) bir ralli bekleyen kripto stratejisti ETH fiyatının BTC karşısında önemli kazanımlar elde etmesini bekliyor. Pentoshi’nin grafiğine bakıldığında, ETH/BTC için 0,072 BTC hedefi dikkat çekiyor. Parite yazı hazırlandığı sırada 0,068934 BTC seviyesinde bulunuyordu.

Özellikle 2017-2018’li yıllarda dolar paritelerinden daha popüler olan şey BTC pariteleriydi. Yatırımcılar ellerindeki BTC miktarını artırarak Bitcoin’in ATH yaptığı günlerde satış yapmanın hayalini kurardı. Ancak yatırımcı sayısındaki artış ve ana motivasyonun daha fazla dolar kazanmak olduğu bir ortamda bu algı değişti.