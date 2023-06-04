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Kripto para yatırımcıları için doların performansı öncelikli konular arasında yer alıyor. Ünlü milyarder son tartışmalara değindi. Borç tavanı krizinin ortasında doların geleceğine dair felaket senaryoları da dillendirilmeye başlanmıştı. Şimdilik bu sorun biraz daha büyütülüp 2025 yılına ertelendiği için problem ortadan kalkmış gibi görünüyor.

BRICS ve Dolar

Milyarder Chamath Palihapitiya, BRICS ülkelerinin ABD dolarından uzaklaşma çabalarına rağmen doların dünya üzerinde hakim rezerv para birimi olarak konumunun güçlü kalacağını savunuyor. Türkiye dahil birçok ülke yerel para birimleriyle ikili ticaretin güçlenmesi için çeşitli adımlar atıyor. Çin ve Rusya öncülüğünde hız kazanan adımlar doların yerel ekonomiler üzerindeki etkisini zayıflatmayı amaçlıyor.

Dolar enflasyonuna ek olarak ülkelerin yerel enflasyonla mücadele ediyor olması işleri daha da zorlaştırıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Euro bölgesi enflasyonla mücadele ederken bir yandan doların kendi para birimleri karşısında güçlendiğini gördü. 1 dolar kısa süreliğine de olsa 1 Euro’nun üzerine çıktı.

Ünlü milyarder şunları söyledi;

“Bence siz şu kilit noktayı unutuyorsunuz: Yuan ABD dolarına sabitlenmiş durumda, yani bir vekil dolar. Eğer gerçekten ayrışmak istiyorsanız, öncelikle bu para biriminin serbest dalgalanmasına izin vermelisiniz. Bunu yapmaya hiç niyetleri yok, özellikle de ekonomik olarak içten içe çöktükleri bir dönemde. Yani yine her şeyin dönüp dolaşıp dolara geldiği döngüsel bir argümana geri dönüyoruz.”

ABD Dolarının Geleceği

Son katıldığı podcast’de Palihapitiya ABD devlet borçlarına yönelik küresel talebin düşüş trendinde olduğunu söylerken, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının hala ABD dolarını yutmaya devam ettiğinin altını çiziyor. Milyarder, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 1999’dan bu yana merkez bankalarının döviz rezervlerinin %60 ila %70’ini ABD dolarının oluşturduğunu gösteren bir tablosunu paylaşıyor.