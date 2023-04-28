Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dmitry Medvedev Euro’yu Hedef Aldı: Çöküşü Diğer Para Birimlerine Yarayacak!

Dmitry Medvedev Euro’yu Hedef Aldı: Çöküşü Diğer Para Birimlerine Yarayacak!

Eski Rusya başbakanı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamayla birlikte Avrupa ve para birimi Euro'yu hedef alarak bazı noktalara dikkat çekti.
20:30
28 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Rusya eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’e göre BRICS üyesi ülkelerin itibari para birimlerinin gelecekte alternatifi olmayacak. Rus siyasetçi, bloktaki ülkelerin dijital formları ve bir bütün olarak grup tarafından çıkarılan bir dijital para birimi hakkında düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Dmitry Medvedev Neyi Öngörüyor?

Rusya’nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev, ortak Avrupa para biriminin çöküşünü ve Eski Kıta’da ulusal fiatlara dönüşü göz ardı etmiyor. Aktarılan bilgilere göre Medvedev şunu söyledi:

Avrupa’daki mali şokların sizi bekletmeyeceği kesinlikle kesin.

Medvedev, zaten dış etkilere karşı çok dayanıklı olmayan Euro’nun evrensel bir ödeme aracı olma rolünü kaybetmeye başladığına dikkat çekti.  2020’den bu yana Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dmitry Medvedev, “Knowledge. First” eğitim maratonuna katılmak üzere davet edildi. Katıldığı etkinlikte durumu daha da detaylandırdı:

Bu durumda Ruble, Yuan, Hint Rupisi ve BRICS ülkelerinin diğer para birimlerinin gelecekte alternatifi olmayacak.

Medvedev, önde gelen gelişmekte olan ekonomiler grubunun ulusal para birimlerinin dijital formatlarının yanı sıra BRICS’in kendisi tarafından çıkarılan bir dijital para birimi hakkında da düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Örgütümüzün liderleri şu anda bunun hakkında konuşuyor.

Halihazırda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS bloğu, diğer önemli konuların yanı sıra genişleme önerilerini görüşmek üzere Haziran ayı başında Güney Afrika’nın Cape Town kentinde bir zirve düzenleyecek.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri olan Medvedev’in son açıklamaları, Aralık ayı sonunda dijital para birimlerinin giderek yaygınlaştığı bir ortamda ABD dolarının 2023 yılında küresel rezerv para birimi statüsünü kaybedeceğini öngörmesinin ardından geldi.

Rusya dijital bir ruble ve yetkililerin dijital para ödemelerini kısıtlamayacağını iddia ettiği yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batı’nın yaptırımlarına maruz kalan Moskova, dolarsızlaştırma girişimlerinin bir parçası olarak uluslararası yerleşimlerde kripto ödemelerini yasallaştırmayı da planlıyor.

Peki Ya Bitcoin Ne Olacak?

Dünyada yaşanılan ekonomik krizler ve küresel çöküş göz önünde bulundurulduğunda Bitcoin’in son dönemde sahip olduğu sağlam duruş onu daha yukarılara da taşıyabilir. Geçtiğimiz yıl başlayan faiz artırımları çevresinde oluşan ekonomik olayların beraberinde getirdiği Bitcoin’den kaçış, özellikle geçtiğimiz ay başlayan ve bu hafta ortasında da tekrarlanan banka batışlarının kripto paralar üzerinde yarattığı ılımlı havayı daha büyük bir dalgaya da dönüştürebilir.

Bir çok ekonomi analisti geçmişte Bitcoin’e karşı olumsuz görüşler belirtseler de yaşanan bu olaylar çevresinde bugüne kadar insanların kaçtığı altın ve gümüşün yanına Bitcoin’i de eklemeye başladılar. Bu durum kripto paraların önümüzdeki dönemde daha çok gündemde olmalarını da sağlayabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Hafta Sonu Beklentileri! Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yorum!
Hafta Sonu Beklentileri! Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yorum!
Mastercard’dan Ortaklık Açıklaması: Kriptoya Önem Verdiğimiz İçin 4 Şirketle Ortaklık Kuruyoruz!
Mastercard’dan Ortaklık Açıklaması: Kriptoya Önem Verdiğimiz İçin 4 Şirketle Ortaklık Kuruyoruz!
Bitcoin ve Kripto Paralar Son Düzlükte! Fed Öncesi Son Görünüm!
Bitcoin ve Kripto Paralar Son Düzlükte! Fed Öncesi Son Görünüm!
Sıcak Gelişme: Fed, Silicon Valley Bank Raporunu Yayınladı! 4 Temel Sorun Vardı!
Sıcak Gelişme: Fed, Silicon Valley Bank Raporunu Yayınladı! 4 Temel Sorun Vardı!
Glassnode, Güncel Verilere İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Glassnode, Güncel Verilere İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Son Dakika: Beklenen ABD Verileri Açıklandı! Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin’de (BTC) Fiyat Beklentiler Ne Yönde? Detaylı BTC Analizi!
Bitcoin’de (BTC) Fiyat Beklentiler Ne Yönde? Detaylı BTC Analizi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023