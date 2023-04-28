Eski Rusya başbakanı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamayla birlikte Avrupa ve para birimi Euro'yu hedef alarak bazı noktalara dikkat çekti.

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Rusya eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’e göre BRICS üyesi ülkelerin itibari para birimlerinin gelecekte alternatifi olmayacak. Rus siyasetçi, bloktaki ülkelerin dijital formları ve bir bütün olarak grup tarafından çıkarılan bir dijital para birimi hakkında düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Dmitry Medvedev Neyi Öngörüyor?

Rusya’nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev, ortak Avrupa para biriminin çöküşünü ve Eski Kıta’da ulusal fiatlara dönüşü göz ardı etmiyor. Aktarılan bilgilere göre Medvedev şunu söyledi:

Avrupa’daki mali şokların sizi bekletmeyeceği kesinlikle kesin.

Medvedev, zaten dış etkilere karşı çok dayanıklı olmayan Euro’nun evrensel bir ödeme aracı olma rolünü kaybetmeye başladığına dikkat çekti. 2020’den bu yana Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dmitry Medvedev, “Knowledge. First” eğitim maratonuna katılmak üzere davet edildi. Katıldığı etkinlikte durumu daha da detaylandırdı:

Bu durumda Ruble, Yuan, Hint Rupisi ve BRICS ülkelerinin diğer para birimlerinin gelecekte alternatifi olmayacak.

Medvedev, önde gelen gelişmekte olan ekonomiler grubunun ulusal para birimlerinin dijital formatlarının yanı sıra BRICS’in kendisi tarafından çıkarılan bir dijital para birimi hakkında da düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Örgütümüzün liderleri şu anda bunun hakkında konuşuyor.

Halihazırda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS bloğu, diğer önemli konuların yanı sıra genişleme önerilerini görüşmek üzere Haziran ayı başında Güney Afrika’nın Cape Town kentinde bir zirve düzenleyecek.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri olan Medvedev’in son açıklamaları, Aralık ayı sonunda dijital para birimlerinin giderek yaygınlaştığı bir ortamda ABD dolarının 2023 yılında küresel rezerv para birimi statüsünü kaybedeceğini öngörmesinin ardından geldi.

Rusya dijital bir ruble ve yetkililerin dijital para ödemelerini kısıtlamayacağını iddia ettiği yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batı’nın yaptırımlarına maruz kalan Moskova, dolarsızlaştırma girişimlerinin bir parçası olarak uluslararası yerleşimlerde kripto ödemelerini yasallaştırmayı da planlıyor.

Peki Ya Bitcoin Ne Olacak?

Dünyada yaşanılan ekonomik krizler ve küresel çöküş göz önünde bulundurulduğunda Bitcoin’in son dönemde sahip olduğu sağlam duruş onu daha yukarılara da taşıyabilir. Geçtiğimiz yıl başlayan faiz artırımları çevresinde oluşan ekonomik olayların beraberinde getirdiği Bitcoin’den kaçış, özellikle geçtiğimiz ay başlayan ve bu hafta ortasında da tekrarlanan banka batışlarının kripto paralar üzerinde yarattığı ılımlı havayı daha büyük bir dalgaya da dönüştürebilir.

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