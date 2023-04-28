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  •   Mastercard’dan Ortaklık Açıklaması: Kriptoya Önem Verdiğimiz İçin 4 Şirketle Ortaklık Kuruyoruz!

Mastercard’dan Ortaklık Açıklaması: Kriptoya Önem Verdiğimiz İçin 4 Şirketle Ortaklık Kuruyoruz!

Mastercard, kripto paralara olan güven ortamını artırmak adına yeni ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Büyük şirketler bu ortaklığa dahil oluyor.
20:50
28 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mastercard, sektörde tüketicilerin, işletmelerin ve hükümetlerin güvenini inşa etmek amacıyla Crypto Credential adını verdiği yeni bir dizi standart üzerinde halka açık blok zinciri geliştiricileri Aptos Labs, Ava Labs, Polygon ve The Solana Foundation ile birlikte çalışıyor.

Şirket Yetkilisi Açıklamayı Yaptı

Mastercard kripto ve blok zinciri başkanı Raj Dhamodharan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Blok zinciri ekosistemine güven aşılamak, tam potansiyelini gerçekleştirme yolunda kritik bir adımdır. Halka açık blok zinciri ağlarında güvenilir, uyumlu ve doğrulanabilir etkileşimlerin gerçekleşmesi için bir yola ihtiyacımız var.

Mastercard Crypto Credential’ın blockchain ağlarını kullanan tüketiciler ve işletmeler arasında güvenilir etkileşimlerin doğrulanmasına yardımcı olacak bir dizi ortak standart ve altyapı oluşturacağını belirten şirket, NFT projelerinin kripto para göndermek veya almak için gerekenlerden farklı doğrulama gereksinimleri gerektirdiğini kaydetti.

Ödeme sistemi şirketi, yeni standartlar setinin web3 ortamlarında etkileşimde bulunmak isteyenlerin, gerçekleştirmek istedikleri faaliyet türleri için tanımlanmış standartları karşılamalarını sağlayacağını söyledi.

Haber, 3AC ve Celsius’tan Voyager ve FTX’e kadar kriptoda yaşanan bir dizi iflasın sektöre olan güveni aşındırmasının ardından geldi. Kripto para birimlerinin değeri de 2021’in en yüksek seviyelerinden düştü ve işlem hacimleri azaldı.

Mastercard Kripto Standartları

Aptos Labs ve Polygon gibi halka açık blok zinciri ağları kendi ekosistemlerindeki uygulama geliştiricilere standartları getirmeye yardımcı olurken, Mastercard cüzdan sağlayıcıları Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin ve Uphold’un da ABD ile Latin Amerika ve Karayipler arasında sınır ötesi transferleri mümkün kılmak için ilk projede bu araçları kullanacağını söyledi.

Dhamodharan:

Birlikte, NFT’ler konusunda kurumsal ve diğer ödeme çözümlerinde doğrulamayı geliştirmek için işbirliği yapacağız.

Bu hamle, geçtiğimiz yıl pazardaki yaygın düşüşün ortasında planların yavaşladığına dair haberlere rağmen, büyük, küresel ödeme işlemcilerinin kriptoya olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Örneğin Mastercard, Brezilya ve Arjantin’de kripto bağlantılı banka kartları çıkarmak için Binance ile birlikte çalıştı.

Bu arada Visa, iddialı kripto ürün yol haritası olduğunu söylediği şeyi geliştirirken yazılım mühendislerini işe alıyor.

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