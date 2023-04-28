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İşte Olacaklar! Shiba Inu (SHIB) Dibi Gördü Mü? Shiba Coin Güncel Tahminler!

Shiba Coin yatırımcıları için sırada ne var? Güncel veriler kısa ve orta vadede neye işaret ediyor?
20:10
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyasının en ses getiren projelerinden biri Shiba Coin oldu. 2021 yılının yıldızlarındandı. Bol sıfırlı fiyatı borsa listelemeleri gördükçe tek tek düştü ve 2021 başında bile SHIB alabilenler devasa kazançlar elde etti. Peki bugün son durumu ne? Bu fiyattan Shiba Coin alınır mı? Güncel veriler ışığından bundan sonraki süreçte izlemesi muhtemel yol haritası ne?

Shiba Coin (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) fiyatı yılın büyük bir kısmında düşüş gösterdi ancak kısa vadeli formasyon destek çizgisinde yükseliş işaretleri gösteriyor. Sonuç olarak, yukarı yönlü bir hareket izlenebilir. Ancak, bunun uzun vadeli düşüş eğilimine nasıl uyduğu hala belirsiz. Günlük grafikte SHIB fiyatının Haziran 2022’den bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem gördüğünü biliyoruz. Bu formasyon nötrdür ancak alt veya üst seviyeden kırılım volatiliteyi artırır.

Şu anda fiyat, 4 Şubat’ta bir direnç çizgisi reddi yaşadığından beri aşağı yönlü bir yörünge ile üçgenin orta kısmında konumlanıyor. RSI ise aynı zaman diliminde düşüşü destekliyor. RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı doğruysa boğalar hala avantajlıdır, ancak değer 50’nin altındaysa bunun tam tersi geçerlidir. RSI geçen hafta 50’nin altına düştü ve şimdi de düşüyor.

Shiba Coin Yükselir Mi?

Altı saatlik zaman diliminde yapılan teknik analiz, SHIB fiyatı için karışık sinyaller ve belirsiz bir tahmin veriyor. Bu öncelikle, ilk sıçramanın gerçekleşeceğini düşündüren fiyat hareketinden kaynaklanmaktadır. Bu, uzun vadeli okumalarla uyumlu değildir. SHIB fiyatı azalan bir paralel kanal içinde işlem görüyor.

Bu, fiyatın sonunda kırılmadan önce formasyonun direnç ve destek çizgileri arasında sıçradığı bir tür düzeltici formasyondur. Fiyat bu kanalın destek çizgisine yakın seyrediyor.

Fakat kısa vadede RSI yükseliş eğiliminde. Fiyat kanalın destek seviyesine yakın işlem gördüğü için ya dipten dönecek ya da orta vadeli görünümün desteklediği şekilde yönünü aşağıya çevirecek. RSI’ın oluşturduğu yükseliş sapması fiyatın kısa vadede dipten dönme ihtimalini vurguluyor.

SHIB fiyatı için uzun vadeli tahmin kötümser olsa da, kısa vadeli SHIB fiyat tahmini yükseliş eğiliminde. Kısa vadeli trenddeki kırılım orta ve uzun vadeli görünümü de pozitife çekebilir. Fiyat formasyonun destek çizgisinde toparlanırsa, potansiyel olarak 0,000017 dolar hedeflenecektir. Ancak destek bölgesinden aşağı kırılma 0,0000085 dolar desteğine doğru bir yolculuk başlatabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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