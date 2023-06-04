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Kripto paraların yasal zemine oturtulması hususu onun geleceği için son derece önemli. Ve ABD harekete geçiyor. Özellikle altın çocuk Sam’in dolandırıcı çıkmasının ardından Cumhuriyetçiler süreci siyasi propagandaya çevirdi. Bu kripto için iyi ve son atılan adımlar, açıklamalar geleceği dair umut veriyor.

Kripto Para Kuralları Neden Önemli?

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri kripto paralarla ilgili mevzuatı görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda bir araya gelmeyi planlıyor. Cumhuriyetçiler bu konuda inovasyonu destekleyici tavır takınıyor. Elbette yatırımcı koruması da birinci öncelik. Bunu Hong Kong da net biçimde gördük. Yatırımcıları koruyan kapsamlı kuralların faydalarını gelecekte net biçimde göreceğiz. Daha fazla kurumsal yatırımcının, daha büyük kurumsal kripto şirketlerinin bu alana girmesi için kripto para kuralları şart.

En önemlisi kuralların netleşmesi halinde her yaş grubundan daha büyük bireysel yatırımcı kitlelerinin de bu alana koştuğunu görebiliriz. Risk piyasalarının önümüzdeki aylarda merkez bankalarının yavaşlamasıyla daha yoğun ilgi görmeye başlaması ve kripto kurallarının aynı döneme denk gelecek olması çok iyi sonuçlar doğurabilir.

ABD Kripto Para Yasası

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler ve Tarım komitelerindeki Cumhuriyetçi liderler Cuma günü dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin bir yasal tartışma taslağı ortaya koydu. Teklif, kripto para birimleri ve mevcut düzenleyici gözetim ile ilgili belirsizliği ele alıyor. ABD Temsilcisi French Hill yasama çerçevesinin duyurulmasına yardımcı oldu. Eski bir bankacı olan Hill, Capitol Hill’de kripto para birimleri ve dijital varlıklarla ilgili bir liderdir ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin başkan yardımcısı olarak görev yapmakta ve Dijital Varlıklar, Finansal Teknoloji ve Kapsayıcılık Alt Komitesini yönetmektedir.

“ABD’li tüketicileri ve yatırımcıları korumanın yanı sıra Amerika’nın finans, teknoloji ve inovasyonda küresel bir lider olarak rolünü korumak için Kongre’nin mevzuatına ihtiyaç var. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler ve Tarım Komitelerinin tartışma taslağı, dijital varlık düzenlemesine yönelik ortak bir yaklaşımı temsil ediyor ve mevcut tüketici ve yatırımcı korumalarını ‘aynı risk, aynı düzenleme’ ilkesi altında dijital varlıkla ilgili faaliyetlere ve aracılara getirecek.”

Arkansas Üniversitesi’nde kripto para ve dijital yatırımlar üzerine çalışan seçkin bir hukuk profesörü olan Carol Rose Goforth şunları söyledi;

“Bazen, önceden var olan bu kurallara nasıl uyulacağını bulmak gerçekten zor oluyor. Yaptığımız tek şey kripto varlıkları, farklı türden çıkarlar düşünülerek hazırlanmış düzenleyici yapılara zorlamaksa, bu genellikle iyi sonuç vermez. Nasıl uyum sağlayacaklarını bulmak için binlerce saat harcayan şirketler var ve bunlar kaynaklarını buna ayırmakla çok daha az ilgilenen şirketlerle rekabet ediyor. İyi şirketler aslında muazzam bir dezavantaja sahipler çünkü uymamak ve yakalanmamayı ummak çok daha ucuz.”

Hill ayrıca şunları söyledi;

“Meclis’te yaptığımız şey, yatırımcıları koruyan, tüketicileri koruyan dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve sağlayacak ilk kanunları yazmaktır, ancak çok önemlisi, dijital varlıkların kullanımının genişletilmesi için ABD’de burada bir inovasyon alanı yaratmaktadır”.

Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Glenn Thompson, Cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi;