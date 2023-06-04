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Bitcoin (BTC), kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte, geçtiğimiz Pazartesi (29 Mayıs) haftaya parlak bir başlangıç yaptı ancak sonraki günlerde kayıplar yaşadı. Bitcoin %6’ya yakın bir düşüş yaşarken Dogecoin (DOGE) %4,7’lik bir düşüşle 31 Mayıs Çarşamba günü 0,0705 dolara ulaştı.

Daha sonra, meme coin yatırımcılardan bir miktar talep gördü ve fiyatlar 0,0733 dolara yükseldi. Daha yüksek zaman dilimi eğilimi, 0,095 dolarlık dönemsel zirvenin reddinin ardından son altı hafta boyunca düşüş gösterdi.

Dogecoin Kaç Dolar?

Hafta sonu fiyat hareketleri nadiren güçlü trendlere sahip olur ve işlem hacimleri de muhtemelen hafta içi günlerden daha düşük seyreder. Bu durum bu hafta sonu DOGE için de geçerliydi. RSI nötr 50’nin üzerinde olmasına rağmen piyasa yapısı yükseliş yönünde değildi.

Dogecoin Mayıs ayından itibaren bir aralıkta (sarı) işlem gördü. Bu aralık 0,069 dolardan 0,075 dolara kadar uzanıyordu. Ek olarak, DOGE boğalarının 19 Mayıs’tan bu yana üstesinden gelemediği 0,074 dolar seviyesinde kısa vadeli direnç bulunuyordu.

Geçtiğimiz hafta boyunca, A/D göstergesi alım baskısında bir artış olduğunu göstermek için daha yükseğe tırmandı. Ancak bu, 2 Haziran Cuma günü fiyatları 0,072 dolar seviyesinin üzerine çıkaran bir alım telaşından kaynaklanmış olabilir.

Bu, orta aralık değerini temsil ettiği için önemli bir dirençti. Genel olarak, Dogecoin yükseliş momentumundan yoksundu ve 0,074-0,075 dolar direnç bölgesi civarında düşüş eğilimi görmesi bekleniyor. Şu anda ise fiyat 0.07277 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor

Dogecoin’de Son Durum

Dogecoin geçtiğimiz iki hafta boyunca önemli bir talep görmezken, Haziran ayında alım baskısında küçük bir artış oldu. Tekrarlanan 0,074 dolar seviyesindeki retlere rağmen, boğalar yenilenmiş bir güçle bir atış daha yapmaya hazır görünüyordu.

1 Haziran Perşembe gününden itibaren Açık Faiz istikrarlı bir şekilde yükseldi. Coinalyze’a göre, 18 milyon dolar değerinde sözleşme artışı gerçekleşti. Bu arada DOGE fiyatı da %3’e yakın bir oranda tırmandı. Birlikte, piyasadaki yükseliş eğilimine işaret etti.

Ancak, Mayıs sonunda düşüş trendine giren spot CVD, Cuma günü sadece küçük bir sıçrama gördü ve ardından yatay seyretti.