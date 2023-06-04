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2023 Kripto Yükselişini Bilen İsim: Satın! Peki Ama Neden?

Özet

  • 2023 rallisini bilen isim Bitcoin yükselişi devam etmeyecek dedi.
  • Ona göre 28.000 dolar altı kapanışlar yükseliş anlatısını baltalıyor.
  • DonAlt mevcut altcoin yükselişlerinin de tuzak olduğunu düşünüyor.
11:30
4 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yıl yaşanan yükseliş çokları için sürpriz oldu özellikle FTX çöküşünün ardından uzun bir süre düşüş bekleniyordu. Birçok piyasa uzmanı 6-8 ay arasında Bitcoin fiyatının daha düşük seviyelerde oyalanacağını söylerken o yeni yıl rallisinden bahsetti. Beklediği oldu ve Bitcoin fiyat yaklaşık %100 oranında arttı. Dipten neredeyse 2 katına çıkan fiyat altcoinlerde de devasa kazançları beraberinde getirdi.

Kripto Paralarınızı Satın

Son piyasa analizinde ünlü kripto yorumcusu DonAlt Bitcoin’in geçen hafta yaklaşık 28.500 dolardan 27.000 dolar civarına gerilemesinin kripto piyasalarından çıkma sinyali olduğunu söylüyor. Analiste göre mevcut yapı daha fazla yükseliş beklemek için mantıklı görünmüyor ve yatırımcılar için risk oluşturuyor.

“Piyasa genelinde riskimi bir miktar azalttım, bu da temelde Bitcoin için hafif bir kayıp, Litecoin için büyük bir kazanç ve XRP için de oldukça büyük bir kazanç elde ettiğim anlamına geliyordu.

Elimde hala biraz var ama bunun sadece bir dalgalanma olduğunu ve görmezden gelebileceğinizi iddia etseniz bile, artık Bitcoin’de olmak için iyi bir teknik nedenim olmadığı gerçeğine dayanarak riski önemli ölçüde azalttım.”

Kripto Para Uzman Görüşü

Bitcoin’in zayıflığının altcoin piyasalarındaki son rallinin muhtemelen kısa ömürlü olacağının bir işareti olduğunu söyleyen analist XRP ve LTC konusunda daha cesur görünüyordu. Biri yakında sonuçlanması beklenen SEC davası diğeriyle 2 aydan az kalan halving nedeniyle nispeten pozitif seyrediyor.

“Programın başında da söylediğim gibi beni her seferinde tedirgin eden altcoinlerde yukarı yönlü pozisyonlarım var. Bitcoin konusunda teknik olarak yanıldığımda ama yine de altcoinlerden para kazandığımda bu beni ürkütüyor çünkü genellikle altcoinler bir rallinin kuyruk ucunda iyi ya da daha iyi performans gösteriyor.”

Hisse senedi piyasalarındaki yükselişe de dikkat çeken DonAlt bunun enteresan olduğunu düşünüyor. Normal şartlarda ABD piyasalarıyla kripto son derece uyumlu hareket ediyordu. Ancak son piyasa yükselişinden BTC fiyatı minimum seviyede faydalandı.

“Gerçekçi olalım: S&P geçen hafta harikalar yarattı. Çok fazla güçlendik ve bu sadece Bitcoin’e akmadı. Tüm bunlar benim ilgimi çekmiyor.”

DonAlt bugünlerde kazançlarını kaybetme riskinden fazlasıyla korkuyor ve bir süre kenarda kalıp olanları izlemeyi tercih ediyor.

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