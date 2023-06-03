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Kripto para piyasası şu sıralar yatay seyrediyor olsa da bazı kripto para birimleri özel haberler ile yükselmeye devam ediyor. Hong Kong’un kripto para tasarısı ile ilgili özel haberimizde değindiğimiz COMBO, gerçekten bekleneni gerçekleştirdi ve kısa sürede önemli bir patlama yaşadı. Çin menşeli kripto paralar, bunun devamında yükselişlerini bağımsız olarak devam ettirebilir.

Çin Coinlerinden COMBO, Yükselişe Geçti

Daha önce Cocos-BCX olarak bilinen ve adını Combo (COMBO) olarak değiştiren kripto para projesi, yeni bir fonlama müjdesi verdi. Oyun odaklı katman 2 kripto para projesi, Cuma günü aldığı bir haber ile ciddi bir yükseliş yaşadı. Kripto para projesi, 80 milyon dolarlık ekosistem fonunu duyurdu. Projenin kendi kripto para birimi COMBO, Cuma günü 1 dolarlık fiyat üzerinden elde ettiği yükseliş ile bir anda 1,92 dolara sıçradı ve %92’lik yükseliş yakaladı.

Altcoin bunun devamında ise 1,77 dolara ve sonra 1,50 dolar seviyesine kadar geriledi. COMBO ekibi ise yaptığı duyuru ile aslında sürdürülebilir bir yükseliş düşünüyor gibi gözüküyor:

“COMBO ekibi, 80 milyon dolarlık ekosistem fonunu duyurmaktan mutluluk duyar. Bu fonlar, COMBO üzerinde web3 odaklı oyunlar geliştirenlere sağlanacak. COMBO, önde gelen bir katman 2 ağıdır. Bu fonlamaya ek olarak, geliştiricilerin yanı sıra ağın gelişmesini sağlayacak danışmanlara ve endüstrinin köklü isimlerine de fon sağlanacak. Web3 oyun geliştirme sürecinde başarıya ulaşılmasını sağlayacak herkes fondan faydalanabilecek.”

COMBO, Rekorun Çok Uzağında

Proje, bu kapsamda emek harcayacak geliştiriciler arıyor ve görünüşe göre yakında ağın gelişiminde önemli bir ivme görülebilir. COMBO, yaşanan FOMO ve ani yükselişe rağmen tüm zamanların rekoru olan 5,44 doların çok gerisinde. Kasım 2021’de ulaşılan bu rekorun çok uzağında olan COMBO, sürdürülebilir bir yükseliş yakalaması durumunda bu seviyeleri test etmeye çalışabilir.

Altcoinlerin genelinin yükselişi için Bitcoin’in konumu da çok önemli. BTC, 27.000 dolar ila 30.000 dolar bandında kısılı kaldı ve ara ara 27.000 dolar desteğini kaybediyor. BTC için 30.000 dolar çok kritik ve bunun üzerine çıkılması kritik. BTC’nin bunun üzerinde kalması, altcoinleri de yeşillendirebilir.