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  •   Uzman İşaret Fişeğini Yaktı! Bu Altcoin Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlayacak!

Uzman İşaret Fişeğini Yaktı! Bu Altcoin Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlayacak!

Özet

  • Kaleo'ya göre Injective (INJ) hem Bitcoin hem ABD doları karşısında yükseliş sinyali veriyor.
  • INJ/BTC çifti, direnç seviyesini başarılı bir şekilde destek olarak test etti ve yükseliş için hazırlanıyor.
  • Analist, INJ/USD çiftinin de INJ/BTC ile aynı şekilde güçlü göründüğü görüşünde.
20:41
3 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasında yakından takip edilen bir isim olan Kaleo, Ethereum (ETH) tabanlı Injective’in (INJ) hem ABD doları hem de Bitcoin (BTC) karşısında yükseliş sinyalleri verdiğini belirterek yatırımcılara altcoin’i radarları altına almalarını önerdi.

INJ’in Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlamasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, merkeziyetsiz türevler borsası Injective‘in INJ’sinin Bitcoin (INJ/BTC) karşısında üstün performans gösterebileceği öngörüsünde bulundu. Analistin paylaştığı grafik, INJ/BTC işlem çiftinde diyagonal direncin destek olarak başarıyla test edildiğini gösteriyor.

Analist, altcoin için yaptığı ilk değerlendirmede “INJ, BTC’ye karşı sağlam bir güç gösteriyor. Bunda alış yönlü pozisyon aldım.” demişti. Kaleo son olarak fiyat grafiği üzerinde güncelleme yaparak, INJ/BTC işlem çiftinin 0.0003031 BTC (8,23 dolar) seviyesine kadar yükselmesinin ardından kısa bir süreliğine hafif bir geri çekilme yaşayabileceğini belirterek şunları söyledi:

INJ/BTC işlem çifti şu ana kadar güç göstererek sağlam hareket etti. Devam eden bir yükselişten önce bir miktar akümülasyon hareketi görürsek şaşırmam.

Kaleo ayrıca INJ’nin ABD doları karşısındaki fiyat hareketine de inceledi. Analist, INJ/USDT işlem çiftinin diyagonal direnci aşarak onu destek olarak test etmesinin ardından da yükseliş trendi gösterdiğini ifade ederek “INJ/USDT grafiği de harika görünüyor.” dedi.

Injective’i Çevreleyen Olumlu Haber Akışı

INJ‘deki hareketlilik Injective’in son dönemde ekosistemi için bir dizi yeni geliştirmeyi duyurmasının ardından geldi. Bu gelişmeler arasında Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) entegrasyonu da başı çekiyor. Injective, gerçek DeFi (merkeziyetsiz finans) bileşilebilirliğini sağlamak için Polygon Labs ile çığır açan entegrasyonunu duyurdu. Entegrasyon ile Polygon ile Injective’in doğal varlıkları artık iki ekosistem içinde çeşitli çapraz zincir kullanım alanları için kullanılabilecek.

Injective ayrıca Avalon ana ağını, topluluk oylarının yüzde 99,8’i alarak onaylanan bir yönetişim teklifi sonucunda yükseltmeyi tamamladı. Buna göre Avalon ana ağı yükseltmesi tamamlandı ve şimdiye kadarki en performanslı Injective altyapısını sunuyor.

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