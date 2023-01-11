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Bloomberg Stratejisti: Ethereum Beni Şok Ediyor! Bana O Günleri Hatırlatıyor!

Popüler strateji uzmanı Bitcoin ve Ethereum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
17:30
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda beklenen volatilite artışı gecikmeden geldi ve yatırımcıların yüzü fazlasıyla gülüyor. Dip seviyeleri değerlendiren yatırımcılar birçok altcoinde %20 ile %50 arasında kazanç elde etti. Celsius iflasından sonra gelen yükselişe benzer bir hareketi zaten görmemiz gerekiyordu. Şimdilik Bitcoin’in daha da yükselip yükselmeyeceği muallak ancak uzman bir analist geleceğe dair görüşlerini paylaştı. Bakalım Bloomberg analisti bize neler söylüyor.

Kripto Para Uzman Yorumu

Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, piyasa değerine göre en büyük iki kripto paranın kendisine Netflix’in ilk günlerini hatırlattığını söyledi. McGlone, kısa süre önce Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, gelecek vaat eden yeni teknolojilerin tarihsel olarak zaman içinde başarıya ulaştığını söylüyor. Bloomberg analisti Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un zorlu piyasa şartlarında hayatta kalmaya devam edeceğini hatta emtialardan daha iyi performans göstereceğini söylüyor.

“Dikkat çekmek istediğim en önemli şey, insanların emtialarda yükselişe geçmesi ve kriptolara bakmayı sevmesi. Emtiaların arz ve talep esnekliği ile ilgili bir sorunu var. İnsanların aptal olmasını beklemediğiniz sürece her zaman daha azı için daha fazlasını yaratabilirsiniz. Emtialar aptaldır. Ama kriptolar tam tersidir. Ethereum’un azalan arzına bakıyorsunuz… Bitcoin’in azalan arzına… bu benimseme hala çok küçük.”

Kripto Paraların Geleceği

McGlone bundan yıllar önce Netflix’in ilk çıktığı zamanları hatırlatıyor. Yıllar önce popüler Bloomberg analisti erken dönemde Netflix hisselerinin çok ciddi büyüme gösterebileceğini tespit etmiş. Bugün ise yıllar önce Netflix hisseleri için hissettiği duyguların aynısını hatta daha büyüğünü hissettiğini söylüyor. Ona göre Ethereum ve Bitcoin henüz yolun çok başında ve tıpkı Netflix hisselerinin astronomik büyümesi gibi mevcut seviyesinden daha ileriye gitme potansiyeline sahip.

McGlone, Bitcoin ve Ethereum‘un değerinin gelecekte yükselmesinin muhtemel olduğunu, ancak borsa düştüğü sürece dirençle karşılaşacaklarını söylüyor. Kripto piyasaları genel olarak mevcut ayı piyasasında S&P 500’ün (SPX) performansını yansıttı.

“Bitcoin ve Ethereum’un öne geçmesini bekliyorum, ancak borsa düşerse yine de baskı altında kalacaklar. Önemli olan, beni en çok şaşırtan ve hala en iyi performans gösteren varlıklardan birinin Ethereum olması. Ethereum bu yıl %10 yükseldi. Evet, bunun bir kısmını geri verebilir. Ama 1.000 dolarlık desteği elinde tutuyor.”

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