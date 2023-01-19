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Bitcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Veri Açıklandı: Başka Bahara Kaldı!

En büyük kripto para Bitcoin yükselirken, kripto para borsalarının uygulamaya aldığı Rezerv İspatı verileri BTC'yle ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor.
13:40
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir dönemin en büyük ikinci kripto para borsası FTX’in iflası ve 2022’de yaşanan diğer iflaslar ve çöküşler birçok Bitcoin (BTC) sahibini kendi kendine saklama yöntemine geçmesine neden oldu. İflaslardan ve çöküşlerde etkilenmeyerek ayakta kalmayı başaran birçok kripto para borsasının yatırımcıların güvenini geri kazanmak için hızlı bir şekilde harekete geçtiği görüldü. En büyük kripto para borsası Binance öncülüğünde, milyonlarca kullanıcısı olan borsaların Proof of Reserves (PoR) sistemini başka bir deyişle Rezerv İspatı sistemini uygulamaya koyduğu görüldü. Güncel Rezerv İspatı verileri Bitcoin ile ilgili olarak ilginç veriler ortaya koyuyor.

Borsalardaki BTC Arzı Düşmeye Devam Ediyor

Yapılan tüm girişimlere rağmen, kripto para borsalarının Rezerv İspatı girişimi beklendiği şekilde sonuç vermedi. Kripto veri platformu Santiment’in 18 Ocak’ta yaptığı güncellemeye göre, kripto para borsalarındaki son 365 gündeki BTC arzı yüzde 11,85’ten yüzde 6,65’e düştü. Bu veriler, Bitcoin sahiplerinin varlıklarının borsalardan çekme akımından en çok etkilenen kripto para borsası olarak Kraken olmak üzere, en büyük altı kripto para borsasınki BTC arzı aktivitesine dayanıyor.

Metrikteki mevcut durum, en büyük kripto paranın sahiplerinin varlıklarının kendi ellerinde olması nedeniyle satış yapmaya yönelmediklerini gösteriyor olması bakımından önemli. Ancak Bitcoin’in son iki haftadaki olağanüstü performansına rağmen kripto para borsalarına daha fazla BTC akması beklenirken buunun olmamış olması dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, Sam Bankman-Fried (SBF) kurduğu FTX‘in iflasının yanı sıra pek çok faktör bu durumun önüne geçiyor gibi duruyor. Son günlerde kripto para borsası Gemini’n de kendi payına düşen sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı görünüyor. Farklı koşullarda olsa da, Gemini’yi sarsan sorunlar kullanıcılarını da olumsuz yönde etkileme eğiliminde. Dolayısıyla bu, BTC sahiplerinin kripto para borsalarından uzaklaşarak kendi kendine saklama yöntemini tercih etmeye itiyor.

Öte yandan Santiment, kripto para borsaları dışındaki BTC arzını da ölçtüğünü ve arzda kesintisiz bir artış olduğuna dikkat çekti. Bitcoin, 21 bin doların hemen altında işlem görürken kripto para borsaları dışındaki BTC arzının 18.1 milyon seviyesinde olduğu görülüyor.

Bitcoin’deki Yükseliş Umudu Başka Bahara Kalmış Olabilir

Dahası, BTC‘deki son yükseliş 2022’deki sert düşüşten etkilenen bazı yatırımcıların içine düştükleri pozisyonu olumlu yönde etkiledi. Bunun nedeni Bitcoin’in tekrar gerçekleşen fiyatın üzerine çıkması oldu. Dolayısıyla bu, ortalama BTC yatırımcılarının varlıklarının zararda değil de karda olduğu anlamına geliyor.

Buna ek olarak, fiyattaki son yükselişin kripto para borsalarındaki BTC arzında artışa neden olması beklenmiyor. Bu iddia, Glassnode’un henüz tam gelişmiş bir boğa piyasası olmadığını gösteren verilerden kaynaklanıyor.

Glassnode’un verilerine göre, oluşturulan yeni adreslerin 30 günlük SMA’sı 365 günlük SMA’yı yalnızca bir ay boyunca aştı. Yükselişin teyiti için ilkinin ikincisini en az 60 gün geride bırakarak üzerinde olması beklenir. Ancak mevcut durum şu an için böyle olmadığından, yükselişin fake yani sahte olma ihtimali öne çıkıyor. Bununla birlikte, 30 günlük periyotta ağ büyümesinde ve aktivitesinde önemli bir artış söz konusu.

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