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  •   Geleceği Olan Küçük Bir Proje Diyen Ünlü Analistin Radarındaki Altcoin Bu

Geleceği Olan Küçük Bir Proje Diyen Ünlü Analistin Radarındaki Altcoin Bu

Özet

  • Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe takipçilerine bir altcoin’i önerdi.
  • Analist altcoin INFRA için “gelecek var” dedi.
  • Analistin radarındaki kripto para biriminde artış var.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:00
18 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Kripto para analisti Michaël van de Poppe X sayfasından bir altcoin için değerlendirmeler yaptı. Analist değerlendirme yaptığı altcoin için geleceğinin olduğunu düşünüyor. Poppe, kripto para biriminin önemli seviyelerine de işaret etti. Değerlendirme yapıldıktan sonra altcoin fiyatında bir artışın olduğu da görülüyor.

INFRA: Çıkışa Geçmenin Eşiğinde Gelecek Vaat Eden Bir Girişim

Kripto para projelerinin geniş manzarasında INFRA, gelecekte önemli bir büyüme potansiyeline sahip küçük ama güçlü bir rakip olarak ortaya çıkıyor. İlk yükseliş yörüngesine girerken, erken göstergeler yakın gelecekte ivme kazanma olasılığı ile birlikte umut verici bir yolculuğa işaret ediyor. Analist Michaël van de Poppe bu noktada fırsatları tespit ederek giriş ve direnç noktalarına yönelik önemli tespitler de bulunuyor.

infro token kripto cointurk

Michaël van de Poppe’ye göre INFRA’yı takip eden meraklı yatırımcılar için uygun giriş noktası 0,60 dolar seviyesinde yer alıyor. Mevcut aşama, projenin ilk yukarı yönlü hareketini gösteriyor ve kripto para tutkunlarının önemli bir ralli olabileceğine inandıkları aşamanın zeminini hazırlıyor.

Kilit Direnç 0,80 Dolar: Güçlü Bir Ralliye Açılan Kapı

Analist Michaël van de Poppe’ye göre INFRA meraklıları için önemli kavşak 0,80 dolar direnç seviyesinde yer alıyor. Bu eşiğin aşılmasının sağlam ve sürekli bir ralli için katalizör görevi görmesi bekleniyor. Bu direnç noktasının önemi, INFRA için potansiyel olarak dönüştürücü bir aşamanın başlangıcını işaret eden bir ralli anlamına geliyor.

infra coin cointurk

Her yatırımda olduğu gibi, kapsamlı analiz ve piyasa eğilimlerinin dikkatle değerlendirilmesi esas. INFRA’nın büyümeye hazır yolculuğu, yatırımcıları kendilerini stratejik olarak konumlandırmaya davet ediyor. Bu bağlamda analiste göre 0,80 dolarlık direnç seviyesi, güçlü bir kripto para rallisi bekleyenler için çok önemli bir tetikleyici görevi görüyor.

infra cointurk

Yazıyı yazarken INFRA fiyatına bakıldığında fiyatın 0,72 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. INFRA, sektörün en yüksek performanslı ve en güvenilir altyapı hizmetlerini ve geliştirme araçlarını sunarak Web3 zorluklarının üstesinden gelmeyi ve küresel benimsemeyi artırmayı amaçlayan bir proje. Proje Web3 alanına hizmet ettiği için önemli bir boşluğu doldurmaya aday. Fiyat etiketinin düşük olması ve piyasada toplam arzının 100 milyon olacak olması projenin tercih edilir olmasını sağlıyor.

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