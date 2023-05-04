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Memecoin Çılgınlığı, En Çok Ethereum’a (ETH) Yaradı!

PEPE ve WOJAK gibi memecoinlere yönelik artan ilgi en çok Ethereum ağına yaramış gibi gözüküyor. İşlem ücretlerinde önemli artış!
18:30
4 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

PEPE ve WOJAK gibi önde gelen memecoinler kesinlikle son dönemde bu popülerliklerine popülerlik katmış gibi gözüküyor. Özellikle son dönemde görülen fiyat artışlarının memecoin odaklı olması, bunlara yönelik beklentileri artırdı. Memecoin popülerliği ise en çok toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para Ethereum‘a (ETH) yaramış gibi gözüküyor.

Memecoinler, Ethereum Ağını Canlandırdı

Ethereum ağındaki ortalama işlem ücreti, Mayıs 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı ve artan ilgiyi gözler önüne serdi. Dune Analytics tarafından paylaşılan bilgilere göre 2 Mayıs itibarıyla Ethereum ağındaki ortalama işlem ücreti 87 gwei seviyesini gördü.

Özellikle “pepe” olarak bilinen kurbağa temalı memecoinler ise bu yükselişin mimarları olarak görülüyor. PEPE, sadece son dört aylık sürede 266 kat yükseliş elde etti. 500 milyon dolarlık toplam piyasa değerinin bile üzerine çıkan PEPE, aslında Dogecoin’in (DOGE) daha önce sergilediği rekor performansın izinden gidiyor. Bazı merkezi borsalar tarafından listelense de PEPE’nin en çok merkeziyetsiz borsalarda ilgi gördüğü söylenebilir. Ethereum ağı tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsaları sadece nisan ayında günlük olarak 72.000 tekil yatırımcının alım satım işlemlerine ev sahipliği yaptı.

PEPE Çılgınlığı Sürüyor

PEPE, son 24 saat içerisinde ise 296 milyon dolarlık ticari hacme ulaştı. 24 saat içerisinde %74 yükseliş elde eden memecoin, yaşadığı düzeltme sonrası yeniden yükselmesi ile kesinlikle yatırımcıları şaşırtmış olabilir. Buna rağmen toplam arzı 420.690.000.000.000 olan memecoini tercih eden yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gerekebilir. Altcoin Sherpa, kısa süre önce yaptığı açıklamada memecoinlerin ciddi kazançlar getirebileceğini vurgularken bunlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizdi. Sherpa, düşük likiditeye sahip memecoinlerin her türlü sürprize açık olduğunu hatırlatarak “kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenleri” uyardı.

Memecoin kullanımı ve alım satımı açısından Ethereum ağına rakip ağların ise bir hayli geride olduğu görülüyor. Özellikle popüler seçeneklerden olan BNB Chain, Polygon ve Avalanche, EVM uyumlu olmalarına ve daha düşük işlem ücretleri sunmalarına rağmen memecoin popülerliği Ethereum ağı tabanlı ilerliyor gibi gözüküyor.

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