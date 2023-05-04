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Uzun bir süre boyunca birçok kripto kullanıcısı meme coinlerin bir geleceği olabileceğini düşünmedi. Ancak, piyasa istatistiklerinin gösterdiği gibi, meme coin’ler artık oldukça popüler ve pek ok yatırımcının takip ettiği kripto para sınıfı olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Sadece iki gün içinde %1000’lik bir fiyat artışı kaydeden bir meme token olan Pepe Coin örneği bu noktada ele alınıyor. Meme coin’lerin meteorik yükselişine bir başka örneğin de DigiToads olabileceği iddia ediliyor. Ekibin iddiasına göre Ethereum blok zinciri ağı üzerine inşa edilen DigiToads, analistlerin kripto para ico listesinde takip ettikleri altcoin olarak değerlendiriliyor. Dikkat çektiği iddia edilen bir ekonomik tasarıma ve kod mimarisine sahip olan meme coin, ekibin açıklamasına göre, satış öncesi muazzam başarı elde etti.

DigiToads Yorumları

Ekibinin açıklamalarına göre çok boyutlu bir model, kullanımı kolay bir arayüz, kazançlı ödüller ve çok yönlü bir yerel token, analistlerin DigiToads’u 2023’te dikkat edilmesi gereken altcoinler arasında göstermeleri için nedenler olabilir. DigiToads ekibi, bir meme coin, bir stake-to-earn platformu ve bir Web 3.0 oyununu tek bir arayüzde birleştirdiği ve bunu karmaşık olmayan bir şekilde yaptığı için övgüyü hak ettiklerini düşünüyor. Ağdaki değişim aracı DigiToads’un yerel tokenı TOADS. Token ön satışta mevcut ve yatırımcıların bu tokena ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Ekip açıklamalarına göre buna bir örnek: Son dört satış öncesi aşamada, proje 2,21 milyon dolardan fazla para topladı. Beşinci aşama tüm hızıyla devam ederken, analistler kalan beş aşamanın da başarılar elde etmesini bekliyor olabilir.

Açıklamalara göre token ticareti ile ilgileniyorsanız, DigiToads’un sizin için ilginç bir fırsatı olabilir – ticaret yarışmaları. Bu yarışmalarda, token sahipleri token ticareti yaparken ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda ve en yüksek işlem yapan kullanıcılar kazanacak. Ödül olarak, kazananlar Platin Kurbağa ve platform için elde ettikleri kazancın %10’unu alacak. Bu Platin Kurbağalar ile kazananlar hazine fonunun bir kısmına uzaktan erişebilecekler. DigiToads ekibinin yardımıyla, bu yatırımcılar hazine fonunu yönetecek ve boyutunu genişletecek.

TOADS token sahiplerinin DigiToads ile erişebilecekleri bir diğer kazanç fırsatı da Web 3.0 oyunu olarak lanse ediliyor. Oyunun bir parçası olarak, oyuncular diğer oyuncuları yenerek TOADS tokenları kazanma şansına sahip olurlar. Oyuncular, düşmanı alt etmek için DigiToads adı verilen bir tür sanal varlıktan yardım alabilirler. Bu yaratıklar, düşmanınıza karşı size üstünlük sağlayabilecek özel özelliklere sahip.

Açıklamalara göre gelecekte, TOADS token sahipleri ve NFT sahipleri, ekibin zaman içinde başlatmayı planladığı bir düşünce kuruluşunda kripto para birimleri hakkında bilgi oturumlarına katılmayı bekleyebilirler. Düşünce kuruluşu ‘TOADS Okulu’ olarak adlandırılacak. Oturumlar sayesinde kripto kullanıcıları DigiToads ekosistemi ve yaratabileceği etki hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Pepe Coin BitMEX’te Satışa Sunulacak

Pepe Coin, kısa sürede büyük popülerlik kazanan bir başka meme token. PEPE, Matt Furie’nin ‘Pepe, the Frog’ adlı eserinden sonra viral olan memlere dayanmaktadır. Yerel tokenı PEPE ve sadece iki gün içinde %1000’in üzerinde artış göstererek büyük bir yükseliş kaydetti. Bir gecede elde ettiği başarı onu yakın zamanda dünyanın en iyi 100 kripto para birimi arasına soktu. Pepe Coin ekibi, işlemler aracılığıyla toplanan tüm tokenlerin %3’ünü otomatik bir süreçle yakmaktadır. Ayrıca, Pepe Coin ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan pazarlama faaliyetlerini ve girişimleri finanse etmek için işlem ücreti olarak toplanan PEPE coinlerinin %6’sını ayırmaktadır. Meme coin, BitMEX’in PEPE tokenleri açısından da işlemleri destekleyeceğini açıklamasının ardından kısa süre önce manşetlere çıktı.

DigiToads Yatırımı Yapılabilir Mi?

Ekibin iddialarına göre DigiToads incelemelerini takip edenler, analistlerin bu ERC-20 tokenını desteklediklerini ifade ediyor. Platformun özel modeli, zamanının çok ötesinde olan fayda ve yenilik arasında ideal bir denge sağlıyor olabilir. Ayrıca, token sahipleri becerilerine en uygun pasif gelir elde etme fırsatlarını keşfedebilir ve seçebilir. Bunlar, ekibin iddiasına göre, dünyanın dört bir yanındaki uzmanları DigiToads konusunda heyecanlandıran ana nedenlerden sadece birkaçı. Beklentiler açısından da analistler, yine ekibin iddialarına göre, TOADS tokeninin getirilerinin önümüzdeki aylarda potansiyel olarak 30 kata ulaşabileceğini düşündükleri için büyük ölçüde iyimserler.

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