2022 ve 2025 Kripto Para Kahini, Hangisi 2026’yı Doğru Tahmin Edecek?

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 85 bin dolar desteğini geri kazanmaya çalışıyor. Yine bir Fed toplantısının ardından BTC fiyatının çakıldığını görüyoruz. BTC ABD piyasalarındaki negatiflikle tetiklenen düşüşe zaten epey hazırlanmıştı. Borsa yükselirken sessiz kalan Bitcoin şimdi yönünü aşağı çevirdi. Peki 2022 ve 2025 yılının kripto para kahinlerinin son tahminleri ne yönde?

Roman Trading

Geçtiğimiz yılın özellikle ikinci yarısından itibaren Roman Trading baskı düşüş eğiliminde ve haklı çıktı. Her zirveyi açığa satış fırsatı olarak değerlendiren analist BTC henüz 120 bin doların üzerindeyken 80 bin dolara düşüş olacağı konusunda uyarıp varlıklarını satmıştı. Yakın zamanlı değerlendirmelerindeyse fiyatın 76 bin ve ardından 56 bin dolar seviyelerine gerileyeceğini söyleyip durdu.

Bugün ise aşağıdaki grafiği paylaşan kripto para kahini şunları yazdı;

“BTC’de 1M MACD’nin düşüş eğilimi gösterdiğini her gördüğümüzde, resmi olarak dip noktasına ulaşmadan önce %50’lik bir düşüş yaşandı. 2014 – 466’dan 216’ya 2018 – 6,3 bin’den 3 bin’e 2022 – 35 bin’den 15 bin’e Buradan %50’lik bir düşüş bizi 40-50 bin aralığına götürür.”

Elbette kehanet diye bir şey yoktur ancak piyasaya bir süredir doğru pencereden baktığını anladığımız Roman Trading haklı çıkarsa BTC 50 dolar seviyelerine bu yıl ulaşabilir. BTC için 80 bin dolar önemli bir test alanı olacak.

Crypto CAPO

2022 yılının kripto kahini Capo olmuştu. O da o günün şartlarında doğru tarafta yer alarak haklı çıktı. Bugün geldiğimiz noktada BTC 85 bin doların altında ve altın yüzde 8 düştü, gümüş yüzde 12 değer kaybetti (bir miktar toparlandı, S&P 500 %1,23 geriledi, Nasdaq %2,5 eridi. Tam da bu kabus ortamında Capo aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“Ben bunu alıp satmıyorum, ancak bu grafik, kripto paralar için bundan sonra neler bekleyebileceğimizi gösteren çok net bir örnek (ilk resim). Hala BTC’nin 90.000-91.000 dolar aralığını geri kazanarak yükseliş eğilimini teyit etmesini bekliyorum. Bu, gizlilik alanında muhtemelen daha iyi performans gösteren çok iyi yeşil günlerin başlangıcı olacaktır. Bu potansiyel teslimiyet olayı / kara kuğu olayının nedenlerinden biri ne olabilir diye merak ediyorsanız, #USOIL (WTI HAM PETROL) grafiğine (ikinci resim) ve son jeopolitik gerilimlere bir göz atın. Her halükarda, önce grafikler, sonra haberler.”

Piyasalar büyük bir şeyi fiyatlıyor ve zamanla bunu göreceğiz.