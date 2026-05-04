Bitcoin 80.610 doları aştı piyasa hareketlendi kısa vadede 84.000 dolar hedefi öne çıktı

Kripto para piyasası haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Bitcoin, Asya seansında yükselişe geçerek 80.610 doları gördü ve bu seviyeyle yaklaşık 13 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Son birkaç gündeki bu hareket, piyasa oyuncularında yeni bir yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Bitcoin tarihi zirveye yakın seyrediyor

Bitcoin’in fiyatı gün içinde yüzde 1,6 artarak 80.610 dolara kadar çıktı. Bu seviyeye en son ocak ayının sonunda ulaşılmıştı. Yaşanan fiyat artışı sırasında yapılan işlem hacminin de etkisiyle toplamda 462 milyon dolardan fazla kripto işlemi likide oldu. Bunun önemli bir kısmını kaldıraçlı pozisyonlar oluşturdu. Analistlere göre, 79.000 doların üstünde kalındığı sürece sıradaki direnç 84.000 dolar bandında. CME vadeli işlemlerinde oluşan “gap”in bu seviyede kapanması bekleniyor. Ayrıca son beş günlük yüzde 5,5’lik değer artışı, Bitcoin’in 77.500 ve 78.000 dolar destek seviyelerini yeniden kazanmasını sağladı.

MN Capital kurucusu Michael van de Poppe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bitcoin şu an yükseliş için hazır görünüyor. 79.000 doların üzerinde bir kırılım, fiyatı 86.000-88.000 dolar aralığına, sonrasında ise 90.000 dolara taşıyabilir” dedi.

Altcoinler ve piyasa genelinde hareketlilik

Bitcoin’deki hareketlilik, piyasadaki diğer önemli coin’lere de yansıdı. Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum, yüzde 2 artışla 2.367 dolardan işlem gördü. XRP ise son 24 saatte yüzde 2 primlenerek 1,41 doları geçti. Günün en dikkat çekici yükselişi ise Dogecoin’den geldi; coin yüzde 3,5 değer kazanarak, ilk 10 arasında günü en çok yükselen kripto para olarak tamamladı.

Küresel anlamda toplam kripto para piyasa değeri de yüzde 1,6 artışla 2,65 trilyon dolara yaklaştı. Bu artış, özellikle Bitcoin önderliğinde yaşanan alımların genel piyasa havasına olumlu yansıdığını gösterdi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 80.610 dolarlık gün içi zirvesini gördü.

Kripto para analisti Matthew Hyland, Bitcoin’in 80.000 dolar üzerindeki hareketini “inançsızlık rallisi” olarak tanımlarken, piyasada halen yükselişe dair tereddütler olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kaldıraçlı işlemler ve CME gap’i

Bitcoin’in güçlü yükselişi, özellikle kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar için oldukça zorlu anlara neden oldu. Son 24 saat içinde toplam 452 milyon dolarlık kısa pozisyon zorunlu olarak kapandı. Binance borsasında ise Bitcoin için saatlik bazda yaklaşık 1,19 milyar ve 792 milyon dolarlık art arda iki alım hacmi göze çarptı.

CryptoQuant analisti Amr Taha, Binance’da iki saat üst üste çok büyük alım işlemleri gerçekleştiğini ve bu hacimlerin piyasada ciddi bir alış baskısı oluşturduğunu belirtti.

Türev borsası CME’de oluşan 84.000 dolarlık açık fark, yatırımcıların yakın takibinde. Uzmanlara göre, bu “gap”in kapatılması Bitcoin için yeni bir hedef olabilir. Eğer fiyat bu seviyenin de üzerine çıkarsa, tüm borsalarda yaklaşık 2,85 milyar dolarlık kaldıraçlı kısa pozisyonun patlaması öngörülüyor.

Analistler, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde dalgalı bir görünüm sergileyebileceğine dikkat çekiyor. Ancak mevcut alım dalgasının etkisiyle, kısa vadede yükseliş eğiliminin devam etme ihtimali üzerinde duruluyor.