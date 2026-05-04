RIPPLE (XRP)

Evernorth, 473 milyon XRP’lik rezervle Nasdaq’ta XRPN koduyla halka açılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Evernorth, 473 milyon XRP’lik rezervini XRPN koduyla Nasdaq’ta halka açmaya hazırlanıyor.
  • Şirketin odak noktası, $XRP’yi bilançosunun merkezine alıp aktif getiri stratejileri geliştirmek.
  • Yönetimde Ripple, OpenAI ve Nasdaq tecrübeli isimler yer alıyor; finans ve teknoloji dünyası bir araya geliyor.
  • 🔍 En önemli gelişme, XRPN ile yatırımcıların XRP’ye doğrudan sahip olmadan borsa üzerinden erişim imkanının artacak olması.
Evernorth, XRP varlıklarını merkezine alan iş modeliyle dijital varlık hazinesi olarak konumlanan bir şirket. Şirketin başında uzun yıllar Ripple’da yöneticilik yapmış Asheesh Birla bulunuyor. Evernorth, şu an yaklaşık 656 milyon dolar değerinde 473 milyondan fazla XRP tutarak, bu alanda en büyük kurumsal yatırımcılardan biri haline geldi.

İçindekiler
1 Dijital Varlık Modeli ve Yatırım Stratejisi
2 Yönetim Kurulu ve Kurumsal Destek
3 SPAC ve Regülasyon Süreci

Dijital Varlık Modeli ve Yatırım Stratejisi

Evernorth, temel olarak XRP’yi bilançosunun ana varlığı olarak değerlendiriyor. Şirket, varlıkları yalnızca elde tutmak yerine; kredi protokolleri, merkeziyetsiz finans ürünleri ve farklı piyasa stratejileriyle getiriler elde etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, şirketin pasif saklama yerine, XRP üzerinden çeşitli finansal fırsatları değerlendirmeyi öne çıkarıyor.

Planlanan halka arz tamamlandığında, XRPN koduyla Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak ve yatırımcılar geleneksel aracı kurumlar üzerinden bu hisselere ulaşabilecek. XRPN payları, Robinhood ve E*Trade gibi platformlarda da işlem görecek.

Evernorth’un hazinesi, Ripple Labs’ın 126,79 milyon XRP’lik katkısıyla ve SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken ile Arrington Capital’in desteğiyle oluşturuldu. Şirket şimdiye kadar toplamda 1 milyar doları aşan bir kaynak topladı; bunun 200 milyon doları SBI Holdings’den geldi.

Yönetim Kurulu ve Kurumsal Destek

Evernorth, halka açılma sürecinde kurumsal yönetişimi güçlendirdi. Son SEC başvurusunda, OpenAI Foundation Finans Direktörü Robert Kaiden ve Nasdaq’ta işlem gören dijital varlık şirketi Antalpha’nın Operasyon Direktörü Derar Islim, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Her iki ismin finansal denetim ve sektörel deneyimleriyle Evernorth’un halka arz öncesi kurumsal altyapısı genişletildi.

Ripple baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty ve Ted Janus da yönetim kurulunda bulunuyor; bu yapı sayesinde Evernorth, hem klasik finans hem de kripto dünyasının kesişim noktasında yer almayı sürdürüyor.

Bu yönetim yapısı, Evernorth’u yeni teknolojilerle geleneksel finansın birleşiminde önemli bir aktör haline getiriyor. Başvuru belgelerine göre şirket, Armada Acquisition Corp II ile birleşerek borsada XRPN adıyla yer almaya hazırlanıyor.

SPAC ve Regülasyon Süreci

Evernorth’un halka açılma süreci, Armada Acquisition Corp II ile gerçekleşecek birleşmenin ardından tamamlanacak. SEC’e ilk başvuru 18 Mart 2026’da yapıldı, ikinci düzeltme ise mayısta sunuldu. Bu süreç, şirketin borsa ve regülasyon koşullarını yerine getirmesine olanak sağlıyor.

Şirket, XRPN koduyla borsada işleme başladığında, XRP’ye bağlı, regüle bir yatırım olanağı sunacak. Bu model, tokenları doğrudan elde tutmak istemeyen portföy yöneticileri, kurumsal yatırımcılar ve kendi yatırımlarını yönetenler için ilgi çekici olarak görülüyor.

Evernorth CEO’su Asheesh Birla, XRP’nin kullanım alanı ve tokenizasyon faaliyetlerinin hızlandığına dikkat çekiyor. Birla’ya göre, ana akım finans medyasında blockchain ve XRP’ye dair haberler giderek daha fazla yer buluyor, XRP artık sektörün önemli göstergelerinde düzenli şekilde takip ediliyor.

Piyasalarda ise XRP tabanlı kurumsal işlemlerin arttığı gözleniyor. Son olarak Goldman Sachs’ın 153,8 milyon dolarlık XRP ETF pozisyonu ve NYSE Arca’daki emtia fonu başvurusu, bu eğilimi destekleyen gelişmeler arasında öne çıkıyor. CryptoAppsy verilerine göre, Evernorth’un elindeki 473 milyon XRP’nin toplam değeri yaklaşık 656 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

XRPN hisselerine yönelik işlemlerin başlaması için, şirketin SPAC birleşmesi ve regülasyon onaylarını tamamlaması gerekiyor. Son başvurular, Evernorth’un bu süreçte yönetim ve kurumsal yapısını güçlendirme adımlarını ön plana çıkarıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
