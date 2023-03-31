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Çin Geri Mi Dönüyor? Bitcoin İçin Kritik Nisan Ayı! Elon Musk Çözüm Olacak Mı?

Dünyanın nüfus açısından en büyük topluluğu olarak bilinen Çin'de kripto para yatırımları ile ilgili sıcak gelişmeler önümüzdeki ay yaşanabilir.
19:35
31 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çin merkez bankası People’s Bank of China (PBOC) yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’nin kriptoyu düzenlemede başarısız olduğunu ve küresel bankacılık sektörünü etkileyen bankacılık krizine neden olduğunu söyledi. Yetkili, herhangi bir finansal riski önlemek için kripto veya dijital varlık endüstrisinin daha güçlü bir şekilde düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Çin Merkez Bankası Uyarı Yaptı

Boao Forumu’ndaki bir panel sırasında, Çin Halk Bankası Başkan Yardımcısı Xuan Changneng, iki Amerikan bankasının çöküşü için kriptodaki riskleri ve dolandırıcılığı suçladı. Düzenleyicilerin yeni inovasyonları kabul etmeden önce bazı kurallar ve düzenlemeler getirmeyi düşünmeleri gerektiğine inanıyor.

Mevduat kabulünden uzlaşmaya kadar kripto para birimi için birçok hizmet sağladıktan sonra sorunlarla karşılaşan iki Amerikan bankası da dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilişkili riskler ve dolandırıcılık, düzenleyicilerin düzenlemeyi yenilerken kurallara saygı duyması gerektiğini gösterdi.

Yetkililerin finansal istikrarı sağlamak için düzenleme felsefesini, teknolojisini ve kabiliyetini yükseltmeyi düşünmeleri gerektiğini ileri sürüyor. Bu, finansal istikrarı etkilemeden finansal yeniliklerin benimsenmesine yardımcı olabilir.

Bloomberg’e göre, Xuan Changneng herhangi bir ABD’li borç verenin adını vermedi ancak kripto dostu Silvergate, Signature Bank ve Silicon Valley Bank’a atıfta bulundu. Ancak raporlar, düzenleyicilerin derin tartışmalar yapmadan bankaları kapatması nedeniyle bankaların başarısız olduğunu öne sürüyor. Düzenleyiciler, ABD Fed’in sürekli faiz artışları nedeniyle bankaları kapattı.

Çin’in kriptoya karşı her zaman katı bir tutumu olmuştu. PBOC, 2017 yılında ilk kripto para tekliflerini yasa dışı ilan etti ve kripto ticaretini kısıtladı. Daha sonra 2021’de Çin hükümetinin agresif kripto baskısı, kripto ticareti ve madenciliğinin kalıcı olarak yasaklanmasına neden oldu. Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, Çin’in kripto endüstrisi için ortak bir standart geliştirmek üzere diğer ülkelerle işbirliği ve koordinasyon yapması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu genel müdür yardımcısı Li Bo, küresel olarak merkez bankalarının rezervlerini dijitalleştirmeyi düşünmeleri gerektiğine inanıyor. Bu, sınır ötesi ödemelerin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Aslında, Çin zaten Dijital Yuan için uluslararası destek için bastırıyor.

Elon Musk Çin Ziyareti

Dogecoin başta olmak üzere Bitcoin ve kripto gibi yeni teknolojileri her zaman destekleyen milyarder Elon Musk, Nisan ayı başında bir Çin ziyareti planlıyor. Musk, Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşmek istiyor.

Çin, Tesla ve Twitter için önemli bir pazar. Dahası Tesla, Çin’in baskın pil üreticisi Contemporary Amperex Technology Co Ltd. ile yeni bir ABD fabrikası kurmaya çalışıyor. Tüm bunların ışığında Çin ziyareti esnasında Elon Musk’ın kripto para alanında da atabileceği adımlar Bitcoin ve altcoin’lerin fiyatını ciddi anlamda etkileyebilir.

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