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Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!

Popüler 5 altcoin son 1 haftada çift haneli kayıplar yaşadı. Peki fiyat düşüşü daha ne kadar devam edecek?
18:50
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bir altcoinin fiyatı günlerce istikrarlı biçimde düşebilir ve bazen o alım fırsatı hiçbir zaman gelmez. Peki Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH son düşüşlerin ardından alım bölgesine girdi mi? Popüler altcoinler bugünlerde çift haneli erimeler gördü. Güncel veriler ışığında bu altcoinlere dair beklentileri ele alıyoruz. İşte detaylar.

Bu Altcoinler Alınır Mı?

Son 7 günde bazı altcoinler devasa kazançlar elde ederken çoğunun da düştüğünü gördük. Fakat 5 altcoin en büyük kripto paralar arasında liste başıydı. Onlar da %20,2 ile %12,13 arasında değer kaybetti. Peki bu çift haneli düşüşlerin ardında alım için mantıklı seviyelere geldiler mi? Mevcut fiyatlar alım fırsatı olabilir mi?

Stacks (STX)

STX fiyatı 20 Mart’ta yılın en yüksek seviyesi olan 1,31 doları gördüğünden beri düşüyor. Bitcoin ekosisteminde, eşsiz, harika, muhteşem derken Bitcoin ağındaki NFT’lerin popülerliğinin azalmasıyla STX Coin ilgisi de zayıfladı. 30 Mart’ta fiyat 1 dolarlık yatay bölgeden aşağı kırıldı ve bu bölgeyi direnç olarak doğruladı. Bu, önceki kırılmayı bir sapma (kırmızı daire) haline getirir.

Düşüş devam ederse, bir sonraki en yakın destek 0,60 dolar olacaktır. Eğer 1 dolar bölgesini geri alırsa STX Coin yeniden 1,3 seviyesini hedefleyebilir ancak şimdilik Bitcoin ekosistemi, taproot hikayesinin heyecanı azalmış gibi görünüyor.

Mina (MINA)

MINA fiyatı 18 Mart’tan bu yana düştü. Fiyat 24 Mart’ta daha düşük bir tepe noktası oluşturdu ve sonrasında düşüş hızını artırdı. 28 Mart’ta fiyat 0,75 dolar seviyesini direnç olarak doğruladı. Bu daha büyük bir düşüşe neden olabilir. Bu senaryoda MINA Coin için 0,6 dolar seviyesi makul bir hedef gibi görünüyor. Ancak, fiyat 0,75 dolar seviyesini geri alırsa, 0,90 dolara doğru yükselebilir.

SingularityNET (AGIX)

AGIX fiyatı 14 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Ancak, artışını sürdüremedi ve 28 Mart’ta bir kez daha çizgiye düştü. Bunun başka bir sıçrama başlatıp başlatmayacağı belli değil. Böyle bir durumda en yakın direnç 0,57 dolar olacaktır. Ancak, AGIX fiyatı destek seviyelerinin birleştiği 0,35 doların altında kapanırsa, 0,20 dolara doğru düşebilir.

Aptos (APT)

Aptos fiyatı, 10 dolarlık yatay destek alanında sıçrama yaptığı 10 Mart’tan bu yana artış gösterdi. Ancak, sıçrama zayıftı ve fiyat neredeyse bir kez daha bölgeye geri döndü. Solana katili altcoin 10 dolarlık alandan mı yoksa mevcut azalan direnç çizgisinden mi çıkacağı muhtemelen gelecekteki eğilimi belirleyecektir.

Bir kırılım 7 dolar civarında dip seviyelere yol açabilirken, yukarı yönlü bir hareket 14 dolara doğru devam edebilir.

Dash (DASH)

DASH fiyatı 9 Mart’ta yükselen bir destek hattından aşağı kırıldı ve iki gün sonra 43,53 dolarlık dip seviyeye ulaştı. Yukarıdaki destek hattını geri alamayan son sıçrama başarısız oldu. Eğer bu seviyeyi geri alırsa 76 dolara doğru yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliriz.

Tersi senaryoda 48,3 ve 43,5 dolar destekleri yeniden gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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