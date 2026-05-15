Bitcoin Depot hisseleri BTM kodu ile 5 günde yüzde 40 geriledi

ABD’de kripto para ATM’leriyle tanınan Bitcoin Depot, art arda açılan davalar ve zorlu düzenleyici ortam nedeniyle faaliyetlerine devam edebilme kabiliyeti konusunda ciddi belirsizlik yaşadığını açıkladı. Şirketin bu değerlendirmesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan son 10-Q başvurusunda yer aldı. Görüşe göre, yasal sorunlar ve gelirdeki dramatik düşüşler, işletmenin geleceğini riske atıyor.

Düzenleyici baskı ve yasal süreçler

Bitcoin Depot’un finans direktörü David Gray, SEC’e iletilen belgede, şirketin 2025’in son çeyreğinde toplam 20 milyon doların üzerinde hukuki yükümlülükle karşı karşıya kaldığını belirtti. ABD’nin farklı eyalet ve kentlerinde, kripto para ATM’lerinin sınırlanmasını veya tamamen yasaklanmasını öngören düzenlemeler birbiri ardına yürürlüğe giriyor. Bu durum şirketin operasyonel koşullarını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Ayrıca şirket, son dönemde Maine Tüketici Kredi Koruma Bürosu’na 1,9 milyon dolar ödeme yaptı. Ek olarak, Massachusetts ve Iowa gibi diğer eyaletlerden de dava tehdidiyle karşı karşıya. Yerel yönetimler ise ATM’lerde dolandırıcılık riski nedeniyle çeşitli kısıtlayıcı önlemler alıyor.

“Tüm bu etkenler sonucunda, yönetim şirketin faaliyetlerini sürdürebilirliği konusunda ciddi kuşkular olduğunu değerlendiriyor.”

Bitcoin Depot, kripto para ATM’leri alanında ABD’nin önde gelen özel girişimlerinden biri olarak biliniyor. Kurum, 2023 ortasında Nasdaq’ta halka açılmış ve BTM kodu ile işlem görmeye başlamıştı.

Gelir ve hisse fiyatında sert düşüş

Şirketin SEC’e sunduğu mali tablolar, 31 Mart’a kadarki üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre gelirde 80,7 milyon dolarlık azalma olduğunu ortaya koydu. Bu düşüşte, özellikle sıkılaşan regülasyonlar ve uyumluluk kurallarına yönelik daha katı denetimler etkili oldu. Aynı dönemde net zararın ise 9,5 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Nasdaq’ta BTM koduyla işlem gören Bitcoin Depot hisseleri sadece son beş günde yüzde 40’tan fazla geriledi. 5,01 dolardan 2,93 dolara hızlı bir düşüş yaşandı.

Yasal ve mali baskıların artması, şirketin yatırımcı güvenini de sarsmış durumda.

Küresel operasyonlar ve yeni CEO

Mart ayında göreve gelen şirketin yeni CEO’su Alex Holmes, daha önce MoneyGram’da dokuz yıl boyunca üst düzey yöneticilik yaptı. Basel’de finansal regülasyon ve uyum alanındaki deneyimiyle tanınan Holmes, şirketin bu zorlu süreci aşabilmesi için kritik bir rol üstleniyor.

Düzenleyici baskılar yalnızca ABD ile sınırlı değil. Kanada hükümeti, 2026 Bahar Ekonomik Güncellemesi kapsamında, kripto ATM’lerine yönelik tam yasağı gündemine aldı. Gerekçe, ATM’ler aracılığıyla suç gelirlerinin aklanma ihtimali ve dolandırıcılık riskleri oldu. Kanada’da Bitcoin Depot’a ait 220 ATM bulunuyor.

Bitcoin Depot, “işlemlerde yaşanan hacim düşüşünün, hem mevzuattaki değişikliklerden hem de sıkılaşan uyumluluk süreçlerinden kaynaklandığını” bildirdi.

Şirketin sektördeki geleceğiyle ilgili soru işaretleri sürerken, özellikle düzenleyici cepheden gelen yeni uygulamaların operasyonları nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.