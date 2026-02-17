Charles Schwab, Kurumsal Bitcoin Modeline Strateji Hisseleriyle Güçlü Adım Attı

Amerikalı finansal hizmetler devi Charles Schwab, kurumsal Bitcoin ekosistemindeki rolünü belirgin şekilde artırdı. Şirket, Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin 91.859 hissesini daha satın alarak elindeki toplam hisse miktarını yaklaşık 1,27 milyona çıkardı. Bu hisselerin mevcut değeri ise 168 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Kurumsal Portföyde Yeni Dönem

Bu alım, yalnızca portföy dengesinde bir değişiklik olarak değil, aynı zamanda Strateji’nin savunduğu ve uzun zamandır uyguladığı kurumsal Bitcoin hazine modeline daha yakın pozisyon alma anlamına geliyor. BlackRock ve Vanguard gibi büyük finans kuruluşlarının ardından Schwab’ın da Strateji hissesindeki ağırlığını artırması, Bitcoin odaklı bilanço stratejilerine olan ilginin hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Strateji ve Kurumsal Bitcoin Yaklaşımı

Strateji, özellikle son yıllarda Bitcoin’i ana rezerv varlığı olarak tutan ve bunu kurumsal yatırımcılara birer araç olarak sunan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Schwab’ın payını yükseltmesi, hem Strateji’nin hisse performansına hem de Bitcoin’in kurumsal varlık sınıfı olarak uzun vadede geçerliliğine duyulan güveni yansıtıyor. Schwab yönetimi, bu yeni pozisyonun, şirketin büyüyen dijital varlık stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Dijital Varlık Ekosisteminde Büyüyen İştirak

Schwab’ın borsada işlem gören kripto fonları ve dijital varlık ürünlerine müşteri ilgisi önemli seviyelerde bulunuyor. Şirket, müşterilerinin halihazırda platformda yaklaşık 25 milyar dolarlık kriptoya bağlı yatırım ürünü tuttuğunu açıkladı. 2026’nın ilk yarısında ise doğrudan Bitcoin ve Ethereum alım-satımı başlatmayı planladığını duyurdu.

Strateji hisselerine olan ilginin bu geniş ürün yelpazesiyle bütünleştiği ve Schwab’ın kripto alanındaki hizmetlerini daha da derinleştirdiği görülüyor.

Strateji’deki hisse artışı kısa vadeli bir al-sat hamlesinden ziyade uzun vadeli ve kademeli bir birikimi yansıtıyor. 2025’te 1.178.141 olan hisse sayısı, 2026 Şubat’ında 1.270.000’e yükseldi. Schwab yetkilileri, bu yaklaşımı mevcut piyasa koşullarına değil, kurumun stratejik hedeflerine dayalı olarak kurguladı.

Çeşitli Kripto Yatırım Ürünleri ve Gelecek Planları

Schwab, Strateji hissesine ek olarak kripto temalı ETF’ler ve çeşitli blockchain odaklı yatırım ürünleri de sunuyor. Bunlar arasında Cipher Mining, Hut 8 ve Coinbase gibi altyapı şirketlerine yatırım yapan Schwab Crypto Thematic ETF dikkat çekiyor. Ayrıca Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ve Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF gibi ürünler de sunuluyor. Böylece madencilik, altyapı, türev ürünler ve getiri tabanlı stratejilerle müşterilere çok yönlü erişim sağlanıyor.

Finans devi, ilerleyen dönemde kendi stabilcoin’ini hayata geçirme ve potansiyel olarak kripto sektöründe satın alma veya ortaklık fırsatlarını değerlendirme konularında da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu adımların gerçekleşmesi, Schwab’ın pasif yatırımların da ötesine geçerek doğrudan dijital finans altyapısında yer almasını sağlayabilir.

Şirketin Strateji’deki payını artırması, geleneksel finans ile dijital varlık dünyası arasındaki entegrasyonda Schwab’ın iddiasını yeniden ortaya koydu. Gelişmeler, kurumsal kripto benimsemesinin yeni bir evreye taşındığına işaret ediyor.