Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Charles Schwab, Kurumsal Bitcoin Modeline Strateji Hisseleriyle Güçlü Adım Attı

Özet

  • Charles Schwab, Strateji hisselerinde büyük bir artış gerçekleştirdi.
  • Şirket, Bitcoin ve kripto varlık odaklı yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor.
  • Bu adımlar, Schwab’ın dijital varlık sektöründeki konumunu güçlendiriyor.
COINTURK
COINTURK

Amerikalı finansal hizmetler devi Charles Schwab, kurumsal Bitcoin ekosistemindeki rolünü belirgin şekilde artırdı. Şirket, Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin 91.859 hissesini daha satın alarak elindeki toplam hisse miktarını yaklaşık 1,27 milyona çıkardı. Bu hisselerin mevcut değeri ise 168 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Portföyde Yeni Dönem
2 Strateji ve Kurumsal Bitcoin Yaklaşımı
3 Dijital Varlık Ekosisteminde Büyüyen İştirak
4 Çeşitli Kripto Yatırım Ürünleri ve Gelecek Planları

Kurumsal Portföyde Yeni Dönem

Bu alım, yalnızca portföy dengesinde bir değişiklik olarak değil, aynı zamanda Strateji’nin savunduğu ve uzun zamandır uyguladığı kurumsal Bitcoin hazine modeline daha yakın pozisyon alma anlamına geliyor. BlackRock ve Vanguard gibi büyük finans kuruluşlarının ardından Schwab’ın da Strateji hissesindeki ağırlığını artırması, Bitcoin odaklı bilanço stratejilerine olan ilginin hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Strateji ve Kurumsal Bitcoin Yaklaşımı

Strateji, özellikle son yıllarda Bitcoin’i ana rezerv varlığı olarak tutan ve bunu kurumsal yatırımcılara birer araç olarak sunan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Schwab’ın payını yükseltmesi, hem Strateji’nin hisse performansına hem de Bitcoin’in kurumsal varlık sınıfı olarak uzun vadede geçerliliğine duyulan güveni yansıtıyor. Schwab yönetimi, bu yeni pozisyonun, şirketin büyüyen dijital varlık stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Dijital Varlık Ekosisteminde Büyüyen İştirak

Schwab’ın borsada işlem gören kripto fonları ve dijital varlık ürünlerine müşteri ilgisi önemli seviyelerde bulunuyor. Şirket, müşterilerinin halihazırda platformda yaklaşık 25 milyar dolarlık kriptoya bağlı yatırım ürünü tuttuğunu açıkladı. 2026’nın ilk yarısında ise doğrudan Bitcoin ve Ethereum alım-satımı başlatmayı planladığını duyurdu.

Strateji hisselerine olan ilginin bu geniş ürün yelpazesiyle bütünleştiği ve Schwab’ın kripto alanındaki hizmetlerini daha da derinleştirdiği görülüyor.

Strateji’deki hisse artışı kısa vadeli bir al-sat hamlesinden ziyade uzun vadeli ve kademeli bir birikimi yansıtıyor. 2025’te 1.178.141 olan hisse sayısı, 2026 Şubat’ında 1.270.000’e yükseldi. Schwab yetkilileri, bu yaklaşımı mevcut piyasa koşullarına değil, kurumun stratejik hedeflerine dayalı olarak kurguladı.

Çeşitli Kripto Yatırım Ürünleri ve Gelecek Planları

Schwab, Strateji hissesine ek olarak kripto temalı ETF’ler ve çeşitli blockchain odaklı yatırım ürünleri de sunuyor. Bunlar arasında Cipher Mining, Hut 8 ve Coinbase gibi altyapı şirketlerine yatırım yapan Schwab Crypto Thematic ETF dikkat çekiyor. Ayrıca Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ve Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF gibi ürünler de sunuluyor. Böylece madencilik, altyapı, türev ürünler ve getiri tabanlı stratejilerle müşterilere çok yönlü erişim sağlanıyor.

Finans devi, ilerleyen dönemde kendi stabilcoin’ini hayata geçirme ve potansiyel olarak kripto sektöründe satın alma veya ortaklık fırsatlarını değerlendirme konularında da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu adımların gerçekleşmesi, Schwab’ın pasif yatırımların da ötesine geçerek doğrudan dijital finans altyapısında yer almasını sağlayabilir.

Şirketin Strateji’deki payını artırması, geleneksel finans ile dijital varlık dünyası arasındaki entegrasyonda Schwab’ın iddiasını yeniden ortaya koydu. Gelişmeler, kurumsal kripto benimsemesinin yeni bir evreye taşındığına işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HIVE Digital Technologies Rekor Gelirle AI ve Bitcoin Madenciliğinde Büyümesini Sürdürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı

Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Pump.fun Ekibi, 543 Milyon PUMP Token’ı Zararla Sattı

Intesa Sanpaolo’nun Dijital Varlıklara Yönelik Stratejik Yatırım Hamlesi Ortaya Çıktı

Jeopolitik Riskler 50.000 Dolara İşaret Ediyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bu Özellik Başka Yerde Yok: Kripto Portföyünüzü Tek Ekranda Yönetmenin En Akıllı Yolu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bu Özellik Başka Yerde Yok: Kripto Portföyünüzü Tek Ekranda Yönetmenin En Akıllı Yolu
BITCOIN Haberleri
Tether: Dünyada İlk Defa Altın Temettüsü Başlıyor
Tether (USDT)
45.759 ETH Daha Aldı, Dev Balina Neye Güvendiğini Açıkladı
Ethereum (ETH)
XRP, Kritik Destekte Dalgalanırken Grayscale Raporunda İkinci Sırada Yer Aldı
RIPPLE (XRP)
Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum
BITCOIN (BTC)
Lost your password?