Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor

Kripto para piyasalarında yaşanan son düzeltmeyle birlikte, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılarının satış davranışlarında önemli değişiklikler tespit edildi. Zincir üstü veri analiz şirketi CryptoQuant’ın yayımladığı güncel verilere göre, bu yatırımcı grubunun satışlarında zararına işlemler artmaya başladı.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Davranışlarındaki Değişim

Bitcoin piyasasında uzun süredir varlıklarını koruyan ve genellikle kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeyen yatırımcılar, piyasadaki son düşüş sırasında alışılmışın dışında hamleler yapmaya başladı. Spent Output Profit Ratio (SOPR) göstergesine göre, bu yatırımcı grubunun işlem başına elde ettiği kâr oranı son dönemde ilk kez 1’in altına geriledi. SOPR değerinin 0,88’e düşmesi, ortalamada Bitcoin satışı yapan uzun vadeli yatırımcıların zarar ettiğini gösteriyor. Geçmişte bu seviye, 2023 ayı piyasasının sonuna işaret ediyordu.

Analizlere Göre Piyasa Baskısı Arttı

SOPR verisi özellikle uzun vadeli yatırımcıların kâr veya zarar durumunu izlemek açısından önemli görülüyor. Yıllık ortalama SOPR değeri 1,87 gibi yüksek bir seviyedeyken, son düşüşteki gerileme piyasa dinamiklerinde kayda değer bir farklılaşmanın habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu da genellikle sabırlı yatırımcıların dahi, mevcut piyasa şartlarının etkisiyle pozisyon azaltma eğilimi gösterdiğine işaret ediyor.

Piyasa Sağlığı İçin Yakın Takip Gerekli

Tarihsel olarak bakıldığında, uzun vadeli yatırımcıların zararına satış yapmaya başladığı dönemler genellikle bir ayı piyasasının sona yaklaştığı aşamalarla örtüşüyor. Buna karşın son veriler, aylık ortalama SOPR değerinin halen 1,09 seviyesinde olduğunu ve büyük kısmın hâlâ kârlı satışlarla piyasada yer aldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, yatırımcıların bu rakamlara bakarak nihai bir karar çıkarmaması gerektiğini, ancak uzun vadeli yatırımcıların kararsızlığının piyasa için önemli bir ipucu sunduğunu belirtiyor. Piyasanın istikrar kazanması halinde baskının azalabileceği, ancak satış baskısının sürmesi halinde uzun vadeli yatırımcılarda zayıf eğilimin güçlenebileceği ifade ediliyor.

SOPR gibi zincir üstü göstergeler, piyasa sağlığının ölçülmesinde önemli bir referans olarak öne çıkıyor. Uzun vadeli yatırımcıların davranışlarındaki değişim, çoğunlukla genel piyasa eğilimini önceden haber veren göstergeler arasında yer alıyor.

Bitcoin’in mevcutta düzeltme sürecinde bulunması, bu tür göstergelerin yatırım stratejilerinde daha yakından takip edilmesini gerektiriyor. Yatırımcılar, potansiyel oynaklığa karşı hazırlıklı olmak için zincir üstü verileri izlemeye devam ediyor.

Diğer yandan, Bitcoin’in yedi günlük ortalamada 2,3 milyar dolar gerçekleşen zararı, analistler tarafından tarihi öneme sahip bir kapitülasyon hareketi olarak yorumlandı. CryptoQuant verilerinde yer alan bu tespit, güncel piyasa baskısının boyutunu yansıtıyor.