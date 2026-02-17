HIVE Digital Technologies Rekor Gelirle AI ve Bitcoin Madenciliğinde Büyümesini Sürdürüyor

HIVE Digital Technologies, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirini üst üste ikinci kez rekor seviyeye çıkardı. Şirket, çeyrek bazında 93,1 milyon dolar gelir bildirerek, hem Bitcoin madenciliği kapasitesini hem de yüksek performanslı hesaplama (HPC) faaliyetlerini önemli oranda artırdı.

Finansal Performansta Önemli Artış

Gelir tarafında açıklanan rakamlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 219 artış gösterdi. Bir önceki çeyrekte elde edilen 87,3 milyon dolarlık gelirin de üzerinde bir performans sergilendi. HIVE’ın bildirdiği rakamlar, şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 29,2 milyon dolarlık gelir seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Ancak şirketin muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin ve altyapı yatırımlarının etkisiyle bu çeyrekte GAAP kriterlerine göre 91,3 milyon dolar net zarar açıklandı. Bu zararın 57,4 milyon dolarlık kısmı nakit çıkışı gerektirmeyen hızlandırılmış amortisman giderlerinden kaynaklandı. Amortisman süresinin 4 yıldan 2 yıla düşürülmesi, madencilik donanımındaki hızlı gelişmeleri yansıtmayı amaçladı.

Bitcoin Madenciliğinde Kapasite Artışı ve Paraguay Projesi

31 Aralık 2025 itibarıyla şirketin kurulu Bitcoin madenciliği kapasitesi 25 Exahash’e ulaştı. Bu büyümenin önemli bir kısmı, Paraguay’daki altyapı projelerinde yapılan hızlı yatırımlara bağlı olarak gerçekleşti. Paraguay’da ölçek büyüten HIVE, bölgede faaliyetlerini hızla artırırken bu genişleme hem gelir artışına hem de ilgili dönem içindeki amortisman giderlerinin yükselmesine neden oldu.

Paraguay’daki projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte şirket, bölgedeki üretim gücünü önemli ölçüde artırmış durumda. Bitcoin madenciliğine yapılan bu yatırımlar, HIVE’ın bilançosuna ve gelir tablosuna doğrudan yansıdı.

AI ve HPC Faaliyetlerinde Yükseliş

HIVE, madencilik dışında yapay zeka odaklı yüksek performanslı hesaplama (HPC) segmentindeki büyümesini sürdürdü. BUZZ adlı HPC bölümünde brüt faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre altı kat artarak 32,1 milyon dolara ulaştı. Bu bölüm, şirketin madencilikle sınırlı kalmadan gelir modelini çeşitlendirme stratejisinde önemli bir rol oynadı.

Şubat 2026’da HIVE, 504 adet Nvidia B200 GPU’nun tedariki için iki yıllık 30 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket, bu donanımı 2026’nın ilk çeyreğinde devreye almayı ve yılda yaklaşık 15 milyon dolar tekrarlayan gelir elde etmeyi planlıyor.

Gelecek Hedefleri ve Stratejik Dönüşüm

HIVE yönetimi, GPU tabanlı AI Cloud faaliyetlerinden 2026’nın son çeyreğinde yıllık 140 milyon dolar tekrarlayan gelir hedefliyor. Bu hedef, şirketin gelecekteki gelir yapısında yapay zeka altyapısının daha büyük bir paya sahip olmasına imkân tanıyacak. Böylece, operasyonların yalnızca madenciliğe bağlı kalmaması da planlanıyor.

Rekor gelir, artan üretim kapasitesi ve gelişen AI segmentiyle HIVE Digital Technologies, son çeyrekte operasyonel anlamda ölçeklenme sürecini hızlandırdı. Ancak hızlandırılan amortisman uygulaması, kâğıt üzerinde zararın yüksek görünmesine neden oldu.