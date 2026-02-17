Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Şubat 2026 itibarıyla 900 milyon doları aşan toplam varlığıyla, dünya genelindeki en büyük devlet destekli Bitcoin portföylerinden birine sahip oldu. Abu Dabi merkezli kamu fonları, son bir buçuk yıl içinde hem doğrudan ETF’ler üzerinden hem de dolaylı olarak madencilik projeleri aracılığıyla portföylerini önemli ölçüde genişletti.

Mubadala ve ADIC’in Rolüyle Stratejik Birikim

Abu Dabi’nin egemen varlık fonlarından biri olan Mubadala, 2025’in başında BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda yaklaşık 437 milyon dolarlık pozisyon açıkladı. Mubadala, enerji, endüstri, altyapı ve finans sektörlerinde küresel yatırımları ile dikkat çeken, yaklaşık 284 milyar dolar büyüklüğe sahip bir devlet fonu. Fonun bu adımı, devlet destekli yatırımcılar arasında kripto odaklı ürünlere olan ilgiyi artırdı.

2025’in son çeyreğinde ise, Mubadala ile bağlantılı bir diğer kurum olan Abu Dhabi Investment Council (ADIC), IBIT pozisyonunu ciddi şekilde büyüttü. O dönemdeki açıklamalara göre ADIC, yaklaşık 8 milyon hisse ile 518 milyon doları bulan bir varlık büyüklüğüne ulaştı. Böylece BAE devletine ait kurumsal yapılar, toplamda 16 milyonun üzerinde Bitcoin ETF hissesiyle 900 milyon doları aşan bir portföye erişmiş oldu.

“Dijital Altın” Yaklaşımı ve Uzun Vadeli Strateji

Fon temsilcileri, Bitcoin yatırımlarını kısa vadeli hamlelerden ziyade, uzun vadeli bir rezerv stratejisinin parçası olarak değerlendirdiklerini ifade ediyor. Bitcoin’in bir “değer saklama aracı” ve geleneksel rezervlerdeki altının dijital bir çeşidi olduğu vurgulanıyor.

Mubadala’dan yapılan açıklamada, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız stratejik bir varlık olarak portföyde tutulduğu belirtiliyor.

Sürecin gelişimi, ilk egemen yatırımcı pozisyonlarının 2024 son çeyreğinde başlaması, 2025’in başında Mubadala’nın 437 milyon dolarlık varlık açıklaması, 2025’in üçüncü çeyreğinde ADIC’in 518 milyon dolara ulaşan büyümesi ve 2026 Şubat’ında birleşik varlıkların 900 milyon doları geçmesi şeklinde ilerledi. Bu adımlar, BAE’nin düzenlenmiş Bitcoin yatırım araçlarındaki en istikrarlı kamu katılımcılarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Piyasa Dalgalanmalarına Rağmen Pozisyon Korundu

Öne çıkan bir diğer detay ise, 2026 Şubat ayında kripto endüstrisinde görülen aşırı kırılganlık ortamında BAE’nin Bitcoin varlıklarını koruması oldu. O dönemde Korku ve Açgözlülük Endeksi 9 seviyelerine gerilerken, diğer birçok kurumsal yatırımcı pozisyonlarını küçültürken, BAE’nin kamu fonları yatırımlarını azaltmadı.

Buna ek olarak Abu Dabi, ADQ aracılığıyla Marathon Digital Holdings ile yürüttüğü madencilik projeleri ile Bitcoin varlığını operasyonel alanda da güçlendirmeye odaklandı. Böylece finansal portföy yatırımlarının yanında, doğrudan madencilik faaliyetleri ile ek bir etki alanı oluşturulduğu görülüyor.

Sonuç olarak BAE, Bitcoin’i ticari bir araç olarak görmek yerine, kamu portföylerinde uzun vadeli bir rezerv varlığı olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım, ülkenin dijital varlıklara yönelik stratejik dönüşümünde dikkate değer bir örnek olarak öne çıkıyor.