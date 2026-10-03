Stellar (XLM)

Stellar ağında kilitli varlık değeri rekor kırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar ağındaki toplam kilitli varlık değeri 2 Ekim’de 273 milyon dolarla rekor kırdı.
  • 📈 Bir hafta önce yaklaşık 265 milyon dolar olan seviye kısa sürede daha yukarı taşındı.
  • 👥 $XLM ekosisteminde aktif adres sayısı 94.972’ye çıkarak 100 bin eşiğine yaklaştı.
  • 🧩 Ağda stabilcoin değeri 934,54 milyon dolara, aktif RWA büyüklüğü 2,82 milyar dolara ulaştı.
Onur Atam
Onur Atam

Stellar ağı, merkeziyetsiz finans tarafındaki büyümesini yeni verilerle güçlendirdi. Ağdaki toplam kilitli varlık değeri 2 Ekim itibarıyla yaklaşık 273 milyon dolara çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, kullanıcı katılımındaki yükselişle birlikte Stellar ekosistemindeki sermaye akışının sürdüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 DeFi büyümesi hız kazandı
2 Zincir üstü göstergeler güçlendi
3 Aktif adres sayısı 100 bin eşiğine yaklaştı

DeFi büyümesi hız kazandı

DeFiLlama verilerine göre Stellar, yalnızca bir hafta önce görülen yaklaşık 265 milyon dolarlık seviyenin de üzerine çıktı. Böylece ağ üzerinde çalışan protokollere yatırılan varlıkların düzenli biçimde arttığı görüldü. Stellar, sınır ötesi ödeme altyapısına odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve yerel varlığı XLM ile işlem görüyor.

DeFiLlama verileri, Stellar ağındaki toplam kilitli varlık değerinin 2 Ekim itibarıyla yaklaşık 273 milyon dolara ulaşarak yeni zirvesini gördüğünü ortaya koyuyor.

Toplam kilitli varlık değerindeki yükseliş, ağın yalnızca DeFi uygulamalarında değil, daha geniş zincir üstü faaliyetlerde de ivme kazandığını gösterdi. Bu tablo, XLM etrafındaki piyasa ilgisinin de canlı kaldığına işaret etti.

Zincir üstü göstergeler güçlendi

Stellar ekosisteminde stabilcoin piyasa değeri 934,54 milyon dolara ulaştı. Ağda yönetilen aktif gerçek dünya varlığı büyüklüğü ise 2,82 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu iki kalem, Stellar’ın yalnızca token transferlerinde değil, varlık temsili ve dijital finans uygulamalarında da daha fazla kullanım gördüğünü ortaya koydu.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Bu kapsama tahvil, kredi, fon payı veya emtia benzeri geleneksel finansal varlıkların dijital temsilleri girebilir.

Ağdaki merkeziyetsiz borsa hacmi de son 24 saatte 3,38 milyon dolar oldu. İşlem hacmindeki bu seviye, Stellar’daki kullanıcı hareketliliğinin yalnızca varlık kilitleme tarafında kalmadığını, alım satım etkinliğine de yansıdığını gösterdi.

Aktif adres sayısı 100 bin eşiğine yaklaştı

Stellar ağındaki aktif adres sayısı 94.972’ye yükseldi. Böylece ağ, 100 bin aktif adres eşiğine oldukça yaklaşmış oldu. Kullanıcı etkinliğindeki bu artış, son dönemde görülen TVL yükselişiyle birlikte değerlendirildiğinde, ekosistemde daha geniş katılımın oluştuğunu ortaya koydu.

Aktif adres sayısının 94.972’ye ulaşması, Stellar ağının kullanıcı etkinliğinde önemli bir eşiğe yaklaştığını gösteriyor.

Son veriler, Stellar’ın DeFi tarafında büyümesini sürdürdüğünü ve zincir üstü kullanım alanlarını genişlettiğini ortaya koydu. Toplam kilitli varlık değeri, stabilcoin büyüklüğü, RWA varlıkları ve aktif adres sayısındaki artış, ağın son haftalarda ivme kazanan performansını destekledi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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