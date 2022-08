Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), Güne Yükseliş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda 22.500 dolar ile 24.000 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı ve dün öğlen saatlerinde yeniden 24.000 dolar direncinden reddedilerek 23.700 dolar seviyelerine geriledi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama %2,2’lik bir değer artışı kaydeden Bitcoin, yazının yazıldığı an itibarıyla 23.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), günün erken saatlerinde 1.775 dolar seviyelerini aşarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,17 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 185 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB), 326 dolar, XRP 0,37 dolar, Cardano (ADA) 0,53 dolar, Solana (SOL) 42,6 dolar ve Polkadot (DOT) 9,26 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Celsius Network (CEL), Zcash (ZEC), The Graph (GRT), STEPN (GMT) ve NEAR Protocol (NEAR) de CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.