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Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!

Kripto paralarda bugün sabah itibariyle yeşil mumlar dikkat çekti. Bazı altcoinlerse diğerlerine göre daha büyük artışlar kaydettiler.
00:30
9 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasası bugün, Bitcoin’in de yükselişiyle birlikte yeşil mumların tadını çıkardı ve bunu yaparken de 1,1 trilyon doları geçmeyi başardı.

Altcoinler tarafından yönetilen pazar, son 24 saatte neredeyse 30 milyar dolar kazandı, ancak öncü kripto para birimi olan Bitcoin ve altcoinlerin lideri olan Ethereum da sırasıyla 23.937 dolara ve 1.775 dolara yükselerek piyasa toparlanmasına katkıda bulundu. Bunun dışında göze çarpan bazı altcoinler oldu. İşte bunlardan birkaçı.

FLOW (FLOW)

Altcoin, dünkü dip seviyelerinden yaklaşık %16 artarak 2,98 dolardan işlem gördü. FLOW, son 12 gün içinde şimdiden %86’dan fazla diyebileceğimiz bir ralli yaptı ve bunu yaparak Haziran’ın kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Müthiş Osilatör’ün yeşil çubukları, rallinin önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edebileceğini gösteriyor olabilir.

Oasis Network (ROSE)

ROSE, 24 saat içinde %23’ten fazla artışla günün en çok kazananları arasında yer aldı. Bununla birlikte, chaikin para akışında hala bir düşüş gözlemleniyor ve bu, altcoinin henüz Mayıs ayındaki çöküşten kaynaklanan %65’lik kayıpları geri alamadığından endişe konusu olan varlıktan çıkışları gösteriyor.

Chainlink (LINK)

Altcoin, Haziran düşüşünün tamamını neredeyse kurtarmaya yaklaşırken LINK bugün %11.09 arttı. Bollinger Bantlarının ayrışması, altcoin’e Mayıs ayındaki %46’lık çöküşü kurtarmak için yeterli volatilite sağlayabilir.

Near Protocol (NEAR)

NEAR ise, 24 saatte %14,28 yükselmesine rağmen, Mayıs ayında %50’lik düşüş sırasında kaybettiğini geri kazanmanın yakınından bile geçmedi. Ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine ulaşmış gibi görünüyor. Gösterge 80.0 işaretinin üzerine çıktığında, trend tersine dönebilir ve altcoini fiyat düşüşlerine karşı savunmasız kalabilir.

Elrond (EGLD)

Elrond, Haziran ayındaki %51,95’lik çöküşün neredeyse yarısını toparladığı bugünden önceki 12 gün içinde neredeyse %32 yükselmesine rağmen bugün %4 düştü. MACD, yükseliş geçişini yeniden kazandı ve geri kalan kayıpları da geri almak için bir hareket göstermiş gibi görünüyor.

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