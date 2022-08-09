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Analiste Göre Bu Altcoin, Yakın Vadede Yeniden Güçlü Bir Ralli Başlatabilir!

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile yakın vadede yeni bir ralli başlatabileceğini düşündüğü altcoin'e işaret etti.
09:15
9 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Ayrıca analist, Avalanche (AVAX) adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve AVAX’ın yakın vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini öne sürdü.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan kripto para analisti Michaël van de Poppe, Avalanche (AVAX) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, AVAX’ın 26 dolar direncini aşmasının oldukça önemli olduğunu ve yükselişlere devam etmesi adına yakın vadede bu seviyeleri koruması gerektiğini öne sürdü. Piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalamanın AVAX adına önemli bir destek seviyesi olabileceğini ifade eden analist, kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda AVAX’ın yakın vadede sırasıyla ilk önce 36 dolar ve ardından ise 42 dolar seviyelerine varan bir yükseliş hareketi başlatabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kripto Para Piyasası, Güne Yükseliş ile Başladı

Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Son 24 saatte ortalama %2’lik bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 23.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH), günün erken saatlerinde 1.775 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,17 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 185 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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