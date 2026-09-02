Mastercard, XRP Ledger hackathon etkinliğine sponsor oldu

Mastercard, ekim sonunda New York’ta düzenlenecek XRP Ledger hackathon etkinliğine sponsor olarak katılacak. Etkinlik 24 ile 25 Ekim tarihlerinde 36 saat sürecek ve geliştiricileri Ripple’ın Swell konferansı öncesinde XRP Ledger üzerinde proje üretmek için bir araya getirecek.

XRP Ledger tarafında yeni kurumsal adım

Hackathon kapsamında protokol yenilikleri, otonom finans uygulamaları, borç verme ve borç alma başlıklarında dört ayrı odak alanı bulunuyor. Halihazırda çalışan projelere sahip ekiplerin de ürünlerine XRPL işlevleri eklemesi teşvik edildi.

Mastercard’ın Ripple ile teması son bir yılda daha görünür hale geldi. Ripple, Kasım 2024’te RLUSD stabilcoin etrafında Mastercard, WebBank ve Gemini ile iş birliği kurduğunu açıklamıştı. Bu gelişme, Gemini’nin geçen ağustosta Mastercard kredi kartının XRP sürümünü devreye almasının ardından gelmişti.

Mastercard, 24 ile 25 Ekim tarihlerinde New York’ta yapılacak XRP Ledger hackathon etkinliğinde sponsor olarak yer alacak.

Peter Brandt Bitcoin görünümünü değiştirdi

Deneyimli vadeli işlem yatırımcısı ve Factor LLC Başkanı Peter Brandt, Bitcoin‘de uzun pozisyon açarak önceki düşüş yönlü görüşünü tersine çevirdi. Bu değişimde, nadir görülen bir grafik formasyonundan gelen teknik kırılım etkili oldu.

Brandt, son dönemde fiyatlardaki zayıflık nedeniyle Bitcoin’de aşağı yönlü bir hareket beklentisinin makul olduğunu söylemişti. Sağ omuz bölümünün uzun sürmesi nedeniyle ters omuz baş omuz formasyonunun aşağı yönde sonuçlanma olasılığını daha yüksek gördüğünü kaydetmişti.

Daha sonra CME Bitcoin vadeli işlemlerinde fiyat, formasyonun kritik boyun çizgisinin üzerine çıktı. Piyasada bu döngüde daha seyrek görülen bu yapının tamamlanmasıyla birlikte yukarı yönlü ivme hızlandı. Gün içi işlemlerde kontrat yaklaşık 72.335 dolara kadar yükselirken günlük net artış 2.585 dolar oldu.

Peter Brandt, Bitcoin grafiğinde aşağı yön beklentisini bırakarak uzun pozisyona geçti.

Ripple kurucu ortağının evi önünde protesto düzenlendi

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen’in San Francisco’daki evi önünde cuma günü bir protesto düzenlendi. Gösteri, otomatik plaka okuyucu sistemlere ve kolluk kuvvetlerinin gözetim teknolojisi kullanımına karşı ülke çapındaki kampanyanın parçası olarak gerçekleşti.

Eylem, gençlik odaklı iklim grubu Sunrise Movement üyeleri tarafından organize edildi. Göstericiler, Larsen’in San Francisco’da polis gözetim altyapısının genişletilmesine verdiği mali desteği eleştirdi. Dağıtılan broşürlerde Flock kameralarına dikkat çekilirken, Larsen’e yönelik mesaj taşıyan temsili bir gözetim kamerası da sergilendi.

Sunrise Movement Bay Area organizatörlerinden Luc Bouchard, otomatik plaka okuyucuların suçu anlamlı ölçüde azalttığının ortaya konmadığını savundu. Bouchard, kamu güvenliği için gözetim altyapısını büyütmek yerine konut yatırımlarının daha etkili olacağını öne sürdü.

BlackRock ve Shiba Inu cephesinde öne çıkan gelişmeler

BlackRock’ın spot Ethereum ETF ürünü ETHA, 17 ile 27 Ağustos arasındaki dokuz işlem gününde toplam 1,02 milyar dolar net giriş kaydetti. SoSoValue verilerine göre fon, bu dönemde ABD spot Ethereum ETF’leri arasında ilk sırada yer aldı. Aynı dokuz seansta toplam net giriş 1,42 milyar dolara ulaşırken ETHA tek başına bu toplamın yaklaşık %72’sini oluşturdu. 28 Ağustos’ta da alımlar sürdü ve ABD spot Ethereum ETF’lerine 102,1 milyon dolar daha giriş olurken bunun 83,8 milyon doları ETHA’ya yöneldi.

Japonya’da ise Nomura destekli Laser Digital Japan, Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında kripto varlık borsası hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet izni aldı. Şirketin kaydı, ülkede yeni onayların uzun aranın ardından yeniden gündeme gelmesi açısından dikkat çekti. Bu adımın, Shiba Inu’nun Japonya’daki görünürlüğünü destekleyebileceği değerlendiriliyor.