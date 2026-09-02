Eylül satışları kriptoyu baskıladı, Dogecoin ilk 10 dışına çıktı

Eylül ayı riskli varlıklar için zayıf bir başlangıç yaptı. Kripto para piyasasında satışların hızlanmasıyla birlikte Bitcoin, Ethereum, Solana ve Dogecoin dahil birçok varlık kırmızıya döndü. Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus da X hesabında bu tabloya gönderme yaparak piyasadaki genel düşüşe dikkat çekti.

Eylül ayı için zayıf başlangıç

Billy Markus, sosyal medya paylaşımında S&P 500 ile önde gelen kripto paraların aynı anda ekside seyrettiği bir ekran görüntüsü yayımladı. Markus, “Eylül her zamanki gibi harika başladı” ifadesini kullandı.

Eylül her zamanki gibi harika başladı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında toplam 361 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu tablo, yalnızca dijital varlıklarda değil, daha geniş risk iştahında da baskının sürdüğünü gösterdi.

Eylül, tarihsel olarak hem kripto para piyasası hem de geleneksel finansal varlıklar açısından zayıf performansla anılıyor. Bitcoin, 2013’ten bu yana ortalama bazda en kötü aylık performansını eylülde gösterdi ve bu dönemde yaklaşık %3 kayıp yaşadı. Aynı süreçte sadece beş kez aylık pozitif kapanış yapabildi. S&P 500 tarafında da 1975’ten bu yana ortalama getirinin negatif olduğu tek ay eylül oldu.

Dogecoin ilk 10 dışına geriledi

Dogecoin son 24 saatte %1,41 düşüşle 0,081 dolara indi. Haftalık kayıp ise %4,90 seviyesine ulaştı. Son gerilemeyle birlikte Dogecoin, piyasa değeri sıralamasında ilk 10 kripto para arasından çıktı ve 12,74 milyar dolarlık piyasa değeriyle 11’inci sıraya geriledi.

Varlık, 22 Ağustos’ta 0,1 dolar seviyesine ulaştıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı. Bu geri çekilme fiyatı 0,08 dolara kadar taşıdı. Yatırımcılar şimdi satış baskısının geçici olup olmadığını ve eylül ayındaki tarihsel zayıflığın sürüp sürmeyeceğini izliyor.

Piyasada teknik eşiklerin ve kritik direnç bölgelerinin yakından izlendiği bu dönemde, yatırımcı ilgisi yalnızca kripto paralarla sınırlı kalmıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Fed beklentileri satış baskısını artırdı

Piyasadaki son satış dalgasında faiz beklentileri de etkili oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın geçen cuma Jackson Hole konuşmasında yüksek enflasyona vurgu yapması, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. Bu açıklamaların ardından yatırımcıların risk iştahı zayıfladı.

Piyasalar, Fed’in 16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını %66 düzeyinde fiyatlıyor.

Mevcut fiyatlamalara göre yıl sonuna kadar bir ek faiz artışı ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, özellikle eylül ayındaki tarihsel zayıflıkla birleşince kripto para piyasasında temkinli seyrin korunmasına yol açtı.