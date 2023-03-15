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Şu Anda 1 Doların Altındaki En İyi 5 Kripto

10:07
15 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto piyasası yükseldikçe ve düştükçe, kazanç arayanlar için her zaman yeni fırsatlar sunabiliyor. Yatırım için iyi fırsatları arayanlar için, şu anda 1 doların altında olan ve en iyi olduğu iddia edilen 5 kripto: DigiToads (TOADS), Algorand (ALGO), Cronos (CRO), Cardano (ADA), Polygon (MATIC). Yazının devamında bu coin’lerden bahsediliyor.

DigiToads (TOADS)

Ekibin iddiasına göre DigiToads sadece başka bir meme coin değil, topluluk ve hayır işlerine odaklanan benzersiz ve yenilikçi bir oyun-kazanç tokenı. Özünde, oyun içi öğeler ve TOADS NFT’leri satın almak için kullanılabilen yerel token TOADS tarafından desteklenen bir web3 oyunu bulunuyor.

Ekibin açıklamalarına göre bu NFT’ler sadece birer koleksiyon parçası değil; oyunda oyuncuların ödüller kazanmak için eğitebilecekleri, savaşabilecekleri ve rekabet edebilecekleri dijital evcil hayvanlar olarak hizmet veriyor. Dahası, oyuncuların en iyi %25’i oyun içi satışlardan elde edilen ödül fonundan pay alıyor ve ilk %25’e giremeyenler yine de bu fonun %10’u kadar ödül alıyor.

Ekibin açıklamalarına göre DigiToads’un ön satış fiyatı şu anda 0,01 $ olarak belirlenmiş ve lansman sırasında 0,055 $’a ulaşacak. Bu da iddialara göre ilk destekçiler için toplamda %450’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor ve düşük bütçeli projelerin büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor olabilir.

Ekiba göre eğer bir sonraki DigiToads alımında “FINTECH10” kodu kullanılırsa %10 ekstra token kazanabiliyor.

DigiToads’u buradan satın alabilirsiniz.

Algorand (ALGO)

Hepsi de verimli ve güvenli olmakla övünen çok sayıda blok zinciri vardır. Bununla birlikte Algorand kendisini “en yeşil blok zinciri” olarak tanıtmaktadır. Yani, çok sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir blok zinciri, benzersiz bir özellik.

Bu, Algorand’ın tamamen proof-of-stake protokolü uygulaması kullanılarak elde edilir. Bitcoin’in iş kanıtının aksine, bu çözüm zaman alan hesaplamalar veya önemli miktarda enerji tüketimi gerektirmez. PPoS ile kullanıcılar, tek bir ALGO tokenı kadar az bir miktar stake ederek işlemleri doğrulayabilir ve bu da doğrulama sürecini daha adil hale getirir.

Bu yazının yazıldığı sırada ALGO 0,24 dolardan işlem görüyor ve bu da onu 1 doların altında bir yatırım seçeneği haline getiriyor olabilir.

Cronos (CRO)

Cryptocom bir dijital varlık ticareti ve finansal hizmetler platformudur ve yerel kripto para birimi Cronos olarak adlandırılır. Öncelikle Cryptocom’un hizmet kullanıcılarına fayda sağlayan açık kaynaklı bir blok zinciridir.

CRO ile alışverişlerde nakit para iadesi ve hediye kuponları gibi avantajlar kazanabilirsiniz. Diğer bir seçenek de CRO’nuzu stake etmek ve yıllık %10-12 faiz almaktır. Yakın zamanda site, birincil blok zincirine paralel olarak çalışmak üzere tasarlanmış Ethereum uyumlu bir blok zinciri olan “Cronos Chain “i tanıttı.

Bu yazının yazıldığı sırada CRO yaklaşık 0,06 dolardan işlem görüyor ve ekibi iddialarına göre takip edilebilir.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) ilk olarak 2017 yılında büyük ölçekte bir değişimi hayata geçirmek için ortaya çıktı. Cardano, daha yaygın olan proof-of-work yöntemi yerine proof-of-stake konsensüsünü kullanan ilk büyük platformlardan biriydi.

Projenin evrimi, ona özel değerini veren şeydir. Yeni teknolojiler moda oldukları için dahil edilemezler; titiz akademik çalışmalardan geçmeleri ve önceden alanın uzmanları tarafından onaylanmaları gerekir. Bu sayede blok zincirine güvenilebilir ve mümkün olduğunca etkin bir şekilde çalıştırılabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada, bir ADA token’ı yaklaşık 0,3 dolar değerinde ve bir satın alma fırsatı sunuyor olabilir.

Polygon (MATIC)

Polygon, Ethereum’un katman-2 seviyesinde ölçeklendirilmesi ihtiyacını ele almaktadır. Yüksek ücretler ve tıkanıklık gibi bu ağla ilgili sorunları çözmek için Ethereum blok zincirinin üstünde geliştirilmiştir.

Polygon bunu, birincil olanla birlikte çalışan birkaç ikincil blok zinciri veya “yan zincir” oluşturarak başarır. Bundan sonra, işlemleri ana Ethereum blok zincirine göndermeden önce gruplamak için iyimser toparlamalar ve zkRollups gibi gelişmiş teknikler kullanır. Ethereum’un saniyede 15 işlemine kıyasla Polygon artık saniyede yaklaşık 65.000 işlem gerçekleştirebiliyor.

Bu yazının yazıldığı sırada bir MATIC hissesi 0,86 dolardan satılıyor, analistler MATIC için alım zamanı olabileceğini iddia ediyor.

Son Düşünceler

İddialara göre düşük riskli, düşük fiyatlı bir yatırım arayan bir yatırımcıysanız, bu beş kripto para biriminden herhangi biri size uygun olabilir. Her biri en son yeniliklerin ve gelecek vaat eden yeni özellikleri barındırıyor.

2021’in boğa koşusunun kanıtladığı gibi, kripto paralar çok yüksek yatırım getirileri sağlayabilir ve 1 doların altındaki bu beş kripto para, dijital varlık piyasasından yararlanmak için iddialar göre iyi bir seçenek olabilir.

DigiToads hakkında daha fazla bilgi edinmek için Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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