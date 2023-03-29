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Polygon (MATIC), 17 Mart’tan bu yana 1,20 doların altında işlem görüyor. Güçlü bireysel talebi ve yakın zamanda piyasaya sürülen Polygon ürününe tepki, MATIC’i 1 doların üzerinde tuttu. Ancak zincir üstü veriler, kripto para balinalarının bir toparlanma konusunda ikna olmadığını gösteriyor.

Polygon Lansmanı!

Zincir üstü veriler, 0,99 dolar ile 1,10 dolar arasında büyük bir MATIC alıcısı yoğunluğunu ortaya koyuyor, bu da birçok yatırımcının token’a ilişkin gerçekleşmemiş kayıplara sahip olduğunu gösterebilir. Polygon, yaygın olarak Ethereum için önde gelen ölçeklendirme çözümü olarak kabul edilmekte. 27 Mart’ta fiyat 1,05 dolar altına düştüğü için, Polygon geliştiricileri zkEVM’nin planlanan lansmanını duyurdu. En son ürün güncellemesi, Ethereum uyumlu ağda gizliliği iyileştirmek ve işlem hacmini hızlandırmak için ayarlandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte ürün lansmanına yönelik olumlu piyasa tepkileri, 28 Mart’ta MATIC’i 1,10 doların üzerine çıkarmış gibi görünüyor. Ancak zincir üstü veriler, kripto para balinalarının yakın bir MATIC toparlanmasına ikna olmadığını gösterebilir. Santiment’in zincir üstü verilerine göre, stratejik bir MATIC balina grubu Şubat sonundan beri kar elde ediyor.

MATIC’de Balina Aktivitesi!

Veriler 10 ila 100 milyon MATIC tutan balina kümesinin Şubat sonundan bu yana dengelerini nasıl tükettiğini gösteriyor. 22 Şubat ile 28 Mart arasında balinalar, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 96 milyon MATIC sattı. Elde edilen verilere göre, Polygon ağındaki balinalar geçen hafta 30 milyon dolar değerinde yaklaşık 26 milyon kripto para tasfiye ederek satışları yoğunlaştırmış görünüyor. Ayrıca balina satışları devam ederse, MATIC önümüzdeki haftalarda başka bir yükseliş fiyat artışına girmek için mücadele edebilir.

Benzer şekilde düşüş eğilimi, Polygon ağındaki balina faaliyetinin azalmasıyla doğrulanıyor. Zincir üstü veriler, Polygon ağında kaydedilen balina işlemlerinin sayısının Şubat ortasından bu yana %50’den fazla düştüğünü gösteriyor. Tarihsel veriler, büyük işlemlerdeki düşüşün sıklıkla önceki MATIC fiyat düşüşlerinden önce geldiğini ortaya koyuyor. Balinalar daha fazla kripto para biriktirmeye başlamazlarsa, MATIC önümüzdeki haftalarda 1 dolarlık desteğini kaybedebilir.