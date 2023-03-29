Lider kripto para birimi olan Bitcoin'de (BTC) yükselişin sebebi ne? Kripto para biriminde analist görüşleri ne yönde? BTC'de uzman görüşü!

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), hacim bakımından lider borsa Binance’ın “FUD” kayıplarını silmiş olabilir, ancak popüler yatırımcılar yükselişten çok uzak.

BTC’de Yükseliş Trendi!

BTC/USD paritesi, 28 Mart tarihindeki en düşük seviyelerine göre %7,5 oranına kadar artmasına rağmen yerel yüksek seviyelere dönüşüyle ​​heyecandan çok şüpheye neden oluyor. Ayrıca BTC’nin 30.000 dolara yönelik yükseliş hissi dönüşü için kırıcı olarak kaldığı belirtildi. Silicon Valley Bank’ın çöküşü gibi önceki haber olaylarına verdiği tepkileri yansıtan bir hareketle Bitcoin, rekor sürede ani kayıplarını telafi etti. 29 Mart tarihinde Bitstamp’ta BTC fiyat hareketi 28.650 dolara ulaştı.

Bununla birlikte öncekinden farklı olarak, piyasa katılımcıları arasındaki ruh hali mevcut koşullar altında belirgin bir şekilde riskten kaçınıyor. Bunların arasında, sıçramanın büyük hacimli yatırımcılar sayesinde olduğunu ve stratejilerinin bir ürününden başka bir şey olmadığını savunan Muro takma adıyla popüler analist görüşlerini bildirdi. BTC/USDT paritesi hakkında görüşlerini bildiren uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Büyük adamlar temelde karı alarak fiyatı son kısa girişlerine geri getirdiler. Kesinlikle iyimser değilim. Yine küçük bir riskle kısa devre yapabiliriz.

BTC’de Uzman Görüşü!

Diğer kripto para uzmanları Bitcoin’in mevcut ticaret aralığında en azından bir nefes almasını sağlamak için daha uzun zaman dilimlerini ele aldı. Tarihi veriler ele alındığında 28.000 dolar civarındaki alan hacim açısından en aktif bölgeydi ve onu dirençten desteğe çevirme girişimleri bu nedenle olağanüstü güç gerektirebilir. Uzman isim açıklamalarında şunları belirtti:

Hangisi daha önemli, çok aylı bir aralığın yerel olarak haftalık kırılması mı yoksa her türlü ters rüzgarla karşı karşıyayken son 2 yıldaki en önemli tedarik bölgesinin yeniden test edilmesi mi?

Yatırımcı ve analist Cantering Clark Bitcoin’in fiyat hareketini ele alarak konulmasında şunları söyledi:

Bitcoin’de 30.000’in üzerine çıktığımız zamanları merakla bekleyeceğim. Ayrıca hiçbir şey için değil, trend olan pazarlarda daha yüksek satın almanın yanlış bir tarafı olmamalıdır. O zamana kadar direnişe saygı duymak ve ona göre pozisyon almak gerekebilir.

Öte yandan devam eden bankacılık krizi ve piyasa genelinde hakim olan olumlu duygu Bitcoin’de yükselişi beraberinde getirdi. ABD’nin bankacılık adına ve düzenlemelere yönelik çalışmaları Bitcoin’in fiyatında etkili olabilir.