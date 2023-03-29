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Shiba Inu (SHIB), Mart ayının başından bu yana %13’lük bir düzeltme yaşadı. Balina momentumu azalırken SHIB’in anında geri dönmesi mümkün mü?

SHIB Lansmanı Beklentisi!

Shiba Inu son zamanlarda balinaların ilgisini çekmekte zorlanıyor. Meme token 2023’ün başlarında bir düşüş yaşadıktan sonra, 4 Şubat’ta 6 ayın en yüksek seviyesi olan 0,000015 dolara çıktı. Birçok Shiba Inu ağ katılımcısı, ağın kapasitesini genişletmek ve fiyat artışını tetiklemek için son Shibarium Layer-2 lansmanının umutlarını bağladı. Ancak balina ticareti faaliyeti azalmaya devam ettikçe, ani bir fiyat artışı umutları giderek daha az olası görünüyor.

Tanınmış Blockchain veri analitik platformu Santiment’e göre, SHIB’yi içeren balina işlemleri, 4 Şubat’taki son yerel zirveden bu yana azaldı. Paylaşılan tablodaki gibi, Shiba Inu balinaları geçen aya kıyasla mevcut konumda daha az işlem yapıyor. 4 Şubat ve 28 Mart arasında 100.000 doları aşan işlemler 535’ten 32’ye düştü. Bir ağdaki balina işlemlerinin sayısı sürekli olarak düştüğünde, büyük yatırımcıların ilgisini kaybettiği anlamına gelebilir. Bu durum diğer yatırımcılara, altta yatan yerel token’ın yakın gelecek için zayıf fiyat beklentilerine sahip olduğunun sinyalini verebilir. Uzmanlara göre Shiba Inu, balinaların ilgisini ağa çekemezse, SHIB önümüzdeki haftalarda daha fazla düşüş yaşayabilir.

SHIB’de Kritik Metrik!

Benzer şekilde uzun vadeli SHIB holder’ları arasındaki son satış eğilimi de aşağı yönlü görünümü teyit ediyor. Santiment tarafından bildirildiği üzere, son zamanlarda işlem gören SHIB, önemli bir düşüş oldu. Ayrıca SHIB ortalama kripto para çağı (90d), 2 Şubat’ta 39,54’ten 28 Mart itibarıyla 27,76’ya geriledi.

Ortalama kripto para çağı metriği son zamanlarda işlem gören kripto paraların önceki adreslerinde kaldığı günleri analiz eder. Ortalama kripto para çağındaki bir düşüş, tipik olarak, uzun vadeli holder’ların ağdan giderek daha fazla çekildiği anlamına gelebilir. Özetle Shiba Inu balinaları ılık kalırsa ve uzun vadeli sahipleri varlıklarını tüketmeye devam ederse, diğer yatırımcılar paniğe kapılabilir. Ayrıca panik satışı SHIB’in daha fazla düşüş yaşamasına neden olabilir.