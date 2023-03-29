Altcoin kralının da yüzü gülecek mi? Teknik göstergeler artık sıra ona da geldi diyor.

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Uzun süredir ETH yatırımcıları ATH göremedi ancak önümüzdeki dönemde en azından yıllık bazda bir zirve görebilir. Güncel veriler ETH yatırımcıları için umut verici. Önümüzdeki ayın 12’sinde artık kilitli varlıklar da çekilebilir olacak. Kısa süreli satış baskısına neden olsa da bu gelişme fiyatın yükselişini destekleyecektir.

Ethereum (ETH)

ETH, iş kanıtı mekanizmasını kullanırken, Eylül 2022’de Ethereum 2.0’ın piyasaya sürülmesinden sonra hisse kanıtı mekanizmasına geçti. 17 Mart’ta Ethereum fiyatı 1.685 dolar direnç alanından çıktı. Bu direnç 10 gün sonra destek olarak geri döndü. RSI’da da benzer bir hareket gerçekleşti. Gösterge, düşüş eğilimi trend çizgisinden ve 50 çizgisinden çıktı. On gün sonra, ikincisini destek olarak doğrulamak için geri döndü. Yükseliş devam ederse ETH fiyatı en az 2.000 dolara kadar yükselebilir. Ancak fiyat 1.685 doların altında kapanırsa, 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesine 1.465 dolara düşebilir.

ETH son BTC yükselişinin ardından 1.800 dolar seviyesini koruyor. Günlük işlem hacminin de fiyatla birlikte arttığını hesaba katarsak yatırımcılar yeniden yükselişe geçmiş olabilir. Genel kripto para piyasalarında henüz hacim 50 milyar doları aşmış değil. Eğer büyük bir olumsuzluk yaşanmazsa artması muhtemel hacimlerle birlikte 2.000 dolar hayal olarak kalmayabilir.

ETH Yorum

Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz, çeşitli nedenlerle Ethereum için yükseliş görünümü sağlıyor. ETH fiyatı 13-20 Mart haftasında uzun vadeli alçalan direnç çizgisinden bir yükseliş mum çubuğunun ortasında çıktı. Bu hat daha önce 483 gün boyunca yerinde durduğundan, bu hattın kırılmasının önemli bir ralli başlatması bekleniyor. En yakın yatay direnç alanı 1.950 dolar ile nispeten yakınken, bir sonraki direnç 2.550 dolar olacaktır.

Haftalık RSI, kendi azalan direnç çizgisinden çıktığı ve 50’nin üzerinde olduğu için artışın devamını destekliyor. Bu nedenle, fiyat daha önce belirtilen 1.685 dolarlık destek alanının altında kapanmadıkça, 1.950 dolara ve nihayetinde 2.550 dolara doğru bir artış bekleniyor. Uzun bir aranın ardından bu senaryoda ETH yatırımcılarının yüzü gülmüş olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.